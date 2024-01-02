Milli İrade Platformu, Şehitlerimize Rahmet, Filistin\'e Destek, İsrail\'e Lanet etkinliğine katılanlara teşekkür etti

Milli İrade Platformu, İstanbul'da, 308 STK'nin katılımıyla dün sabah düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" etkinliğine katılanlara yönelik teşekkür mesajı yayımladı.

Platformun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yaptıkları çağrıya, sadece İstanbul'dan değil, Türkiye ve dünyanın farklı noktalarından kadın-erkek, genç-yaşlı demeden yüz binlerce insanın sabahın erken saatlerinde Galata Köprüsü'ne akın ettiği belirtildi.

Milli İrade Platformunun, bu toprakları vatan yapan şehitlerin emanetine sahip çıkmaya, teröre ve teröristlere karşı verilen mücadeleye destek olmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, "İsrail'in gerçekleştirdiği zulmü dünyaya duyurmak ve Filistin'de kadın çocuk demeden katlettiği masumların hesabını sormak adına verilen mücadeleye, 'daha adil bir dünya için' tarafımızı belli ederek, 'zalimin değil mazlumun yanında olmaya' devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şehitlere sıkılan kurşunu temin eden elle, Gazze'ye atılan bombaları temin eden elin aynı olduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu bilinçle Galata Köprüsü'nden yükselen sesin kimleri rahatsız ettiğinin de farkındayız. Bu vesileyle çağrımıza yanıt vererek Galata Köprüsü'ne akın eden yüz binlerce vatandaşımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, yürüyüşümüze ilgi gösteren basın mensuplarımıza, fiziken yanımızda bulunmasalar da duaları ve kalpleriyle bizlere destek olan milyonlarca vatandaşımıza teşekkür ediyoruz."