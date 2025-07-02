Milli Mücadele'nin kadın kahramanı "Kara Fatma"nın kabri başında dua edildi - Son Dakika
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Milli Mücadele'nin kadın kahramanı "Kara Fatma"nın kabri başında dua edildi

02.07.2025 17:12
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Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarından "Kara Fatma" lakaplı Fatma Seher Erden, vefatının 70. yılında mezarı başında anıldı.

Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarından "Kara Fatma" lakaplı Fatma Seher Erden, vefatının 70. yılında mezarı başında anıldı.

Milli Mücadelenin Kahraman Kadınlarını Anma Anılarını Araştırma ve Yaşatma Derneğince Beyoğlu Kulaksız Mezarlığı'ndaki kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, kadim topraklarda özgürce yaşamalarını başta kadın kahramanlarına borçlu olduklarını söyledi.

Güney, "Yine bugün şanlı bayrağımız göklerde dalgalanıyor. İnancımızı ve dinimizi özgürce yaşayabiliyorsak, başta Gazi Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa, Kazım Karabekir ve o dönemin komutanları ve şehit düşen milli kahramanlar sayesindedir." dedi.

Hazreti Muhammed'in hadisi şeriflerinde "Vatan sevgisi imandandır." dediğini aktaran Güney, şöyle devam etti:

"Biz ordumuzu Peygamber Ocağı diyerek niye niteleriz? Ordu tartışmaların dışındadır. Ordu, siyasetin dışındadır. Ordu, Türk milletinin hepsinin kırmızı çizgisidir. Günlük siyasi dile terk edilemeyecek kadar kıymetlidir. Aynı şekilde Hazreti Muhammed Efendimiz, Peygamber Efendimiz günlük siyasi dile terk edilemeyecek kadar hepimiz için kutsaldır. Hepimiz Hazreti Muhammed'e iman etmiş, dolayısıyla ona yapılacak bir saygısızlığın karşısında en net şekilde duracak insanlarız."

"Yalnızca mücadele eden bir kadın değildi"

Milli Mücadelenin Kahraman Kadınlarını Anma, Anılarını Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İlknur Bektaş ise Üsteğmen Fatma Seher Hanım'ın Birinci Dünya Savaşı'nda kadınları örgütleyerek düşmanlara karşı savaştığını dile getirdi.

Eşi şehit olunca Van'a, Erzurum'a ve Sivas'a gittiğini aktaran Bektaş, "O gün ona Mustafa Kemal Paşa dedi ki 'Senin gözün ne kadar kara.' Ona, Kara Fatma lakabının verilmesi bundandır. Çünkü gerçekte Fatma adını kullanıyordu. Yalnızca mücadele eden bir kadın değildi. Aynı zamanda bir komutandı ve bir anneydi." dedi.

Bektaş, Fatma Seher Erden'in hem en ön saflarda savaştığını hem de Türk kadınlarına örnek olduğunu belirterek, "Kendisiyle birlikte cephelere gelmeleri için yüzlerce kadını cepheye çağırdı. Hem cephede hem de cephe gerisinde o kadar çok yapılacak iş vardı ki hepsine elinden geldiği kadar yardım etti, ön ayak oldu. Ailesinden 23 kişi şehit olmuştur ve o maaşını Kızılaya bağışladı." diye konuştu.

Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir Yıldıran ise Türk evladının doğduğu andan itibaren asker olduğunu anlattı.

En ufak bir sıkıntıda erkeğinin yanında Türk kadınının vatan için ölümü göze aldığını dile getiren Yıldıran, "Biz böyle doğduk, böyle öleceğiz. Şunu diyorum ki 'Türk evladı beşikten mezara kadar, kadın olsun, erkek olsun, Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmek borcumuzdur, görevimizdir, ibadetimizdir. Ne mutlu Türk'üm diyene." ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı merhum Ülkü Adatepe'nin evladı Betül Adatepe de Kara Fatma'nın kahraman bir kadın olduğunu ifade etti.

Kara Fatma'nın düşmanlara bedel ödettiğini vurgulayan Adatepe, "O yüzden de kendisinin manevi şahsında tüm kahraman Türk kadınlarını saygı ve sevgiyle anıyorum. Kendisi gözü kara, korkmayan yiğit bir kadındı." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Mücadele'nin kadın kahramanı 'Kara Fatma'nın kabri başında dua edildi - Son Dakika

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