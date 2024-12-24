Milli Mücadele ve Şehitler Haftası'nda Filistinli çocuklar anıldı - Son Dakika
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Milli Mücadele ve Şehitler Haftası'nda Filistinli çocuklar anıldı

Mahra Gençlik ve Eğitim Derneği, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının çocuklar üzerindeki etkisine dikkati çekmek amacıyla program düzenledi.

24.12.2024 10:16
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Mahra Gençlik ve Eğitim Derneği, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının çocuklar üzerindeki etkisine dikkati çekmek amacıyla program düzenledi.

Pendik Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programda, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar, çeşitli etkinliklerle anıldı.

Program kapsamında, Gazze'deki çocukların yaşadığı zorluklara dikkati çeken "Kahraman Gülüşü: Direnişin Sembolü" adlı fotoğraf sergisi açıldı. Sergide, Gazze'deki çocukların savaş ortamında sergilediği direniş ve umudu anlatan fotoğraflar yer aldı.

Ayrıca ortaokul öğrencileri, Gazze'deki çocukların yaşam koşulları hakkındaki duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Etkenlikte, "Ömer Dişbu'dan Balon" adlı kısa filmin gösterimi yapıldı. Film, çocukların neşe ve umut dolu yaşamlarını savaş ortamında nasıl sürdürdüğünü anlatıyor.

Üniversite öğrencilerinin sunduğu müzik dinletisiyle sona eren etkinlikte, geçen yıl Gazze'de İsrail bombardımanı sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki Rim de anıldı. Rim'in doğum günü 23 Aralık, "Dünya Şehit Çocuklar Günü" ilan edilmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Gençlik, İsrail, Aralık, Güncel, Sanat, Gazze, Son Dakika

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