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Milli Piyango, Yılbaşı İkramiyesinin Kolombiya'da Çıktığı İddialarını Yalanladı - Son Dakika
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Milli Piyango, Yılbaşı İkramiyesinin Kolombiya'da Çıktığı İddialarını Yalanladı

Milli Piyango, yılbaşı ikramiyesinin Kolombiya'da bir kişiye çıktığına dair çıkan iddiaları yalanladı. Açıklamada, ikramiyenin Türkiye'de yaşayan bir kişiye isabet ettiği ve Kolombiya iddiasının tamamen asılsız olduğu belirtildi. Milli Piyango, sosyal medyada yayılan asılsız iddialara itibar edilmemesi ve hukuki süreç başlattıklarını duyurdu.

Milli Piyango, Yılbaşı İkramiyesinin Kolombiya\'da Çıktığı İddialarını Yalanladı
02.01.2024 - 15:48,
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Milli Piyango, bazı haber mecraları ve sosyal medyada yer alan 'yılbaşı ikramiyesinin Kolombiya'da bir kişiye çıktığına' ilişkin iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İkramiyenin Kolombiya'ya çıktığı iddiası tamamıyla asılsız ve gerçek dışıdır" denildi.

31 Aralık Pazar akşamı gerçekleştirilen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin Milli Piyango Online üzerinden alınan bir tam bilete isabet ettiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Büyük ikramiyeyi kazanan talihli İstanbul'da ikamet etmekte olup, 1969 doğumlu erkek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca talihlinin rızası olmadan kendisiyle alakalı daha fazla bilgiye yer verilememekte olup, 'İkramiyenin Kolombiya'ya çıktığı' iddiası tamamıyla asılsız ve gerçek dışıdır.

Milli Piyango Online'da üyelik kaydı yapılabilmesi için T.C. kimlik numarası verisinin girilmesi yasal olarak zorunludur. Bu bilgi, MERNİS (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) üzerinden teyit edildikten sonra üyelik açılabilmektedir. Ayrıca ülkemizdeki mevcut yasal düzenlemeler gereği, üyelerin oyun oynayabilmeleri ve ikramiye ödemesi alabilmeleri için mutlaka Türkiye bankalarında hesap sahibi olmaları gerekmektedir. İkramiye ödemeleri de üyelerin Türkiye'de bulunan kişisel banka hesaplarına yapılmaktadır.

Sosyal medyada gerçek kimliklerini gizleyerek anonim olarak paylaşım yapan bazı hesaplardan başlatılan bu asılsız iddiaların ve spekülasyonların, bir siyasi partinin genel başkan yardımcılığı görevini yürüten bir şahıs tarafından, gerçekliği araştırılmadan kamuoyu açıklamasına konu yapılması ise son derece üzücüdür.

Sosyal medyada kurumumuza yönelik üretilen asılsız iddialara itibar edilmemesini, dezenformasyon üreten ve yayan kişilere karşı hukuki süreç başlattığımızı kamuoyuna önemle duyururuz."

Kaynak: DHA
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Kolombiya, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Piyango, Yılbaşı İkramiyesinin Kolombiya'da Çıktığı İddialarını Yalanladı - Son Dakika
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