Mehmet Akif Ersoy'u Anma Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mehmet Akif Ersoy'u Anma Etkinliği

Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Etkinliği

Irak'ın Erbil kentinde, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği düzenlendi.

24.12.2024 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın Erbil kentinde, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği düzenlendi.

Uluslararası Maarif Erbil Okullarında düzenlenen etkinliğe, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu Muavin Konsolos Emir Bayramoğlu, Erbil Başkonsolosluğu Ataşesi Nisa Çetin Karaca, Maarif Vakfı yetkilileri, Türkmen edebiyatçılar ve Türk vatandaşları katıldı.

Etkinlik, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Karaca, burada yaptığı konuşmada, her dizesinde milletin inanç, iman, cesaret ve kararlılığının yer aldığı İstiklal Marşı'nı hediye eden milli şairin yalnızca bir destan yazmadığını, aynı zamanda milletin atan nabzı ve meydan okuyan iradesi de olduğunu belirtti.

Ersoy'u ve eserlerini iyi anlamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmanın öncelikli görevler arasında yer aldığını kaydeden Karaca, şöyle konuştu:

"Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Mehmet Akif Ersoy ve cennet vatanımız uğruna düşünmeden canını veren milli mücadelenin şanlı kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor, her birine Allah'tan rahmet diliyorum. Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.

Türkmen Bakan Maruf da bu haftanın Türkmenler için önemli olduğunu belirterek, Ersoy'un büyük ve milli bir şair olduğunu ifade etti.

Ersoy'un hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem Türk dünyasının büyük bir milli şairi olduğunu vurgulayan Maruf, Iraklı Türkmenler olarak milli şair ile gurur duyduklarını dile getirdi.

Maruf, milli şairlerin milli mücadele döneminde her zaman büyük katkı ve destek sağladıklarını belirtti.

İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, 20-27 Aralık'ta gerçekleşen "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası"nda çeşitli etkinliklerle yad ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Mehmet Akif Ersoy, Mehmet Akif Ersoy, Edebiyat, Güncel, Kültür, Erbil, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Akif Ersoy'u Anma Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:29 Asgari ücret zammı ile hepsi değişti İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
21:05 Masadaki en kritik maddelerden biriydi Asgari ücrette işveren desteği belli oldu Masadaki en kritik maddelerden biriydi! Asgari ücrette işveren desteği belli oldu
20:54 Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan’dan ilk açıklama geldi Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
20:38 Asgari ücrete yüzde 30 zam Asgari ücrete yüzde 30 zam
20:29 TÜRK-İŞ asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmadı TÜRK-İŞ asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmadı
09:32 Doğal gaza kış ortasında zam gündemde Doğal gaza kış ortasında zam gündemde
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
09:29 “Halef“ dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı "Halef" dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı
09:28 Arda Güler, en olmayacak yere su döktü Arda Güler, en olmayacak yere su döktü
08:58 Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktı: Yer yerinden oynadı Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktı: Yer yerinden oynadı
08:42 Ev sahiplerinin gözü asgari ücrette Binlerce ilan kaldırıldı Ev sahiplerinin gözü asgari ücrette! Binlerce ilan kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 21:41:26. #1.11#
SON DAKİKA: Mehmet Akif Ersoy'u Anma Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.