Milli Savunma Bakanı Güler, KKTC Başbakanı Üstel'i Bakanlıkta ağırladı - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Güler, KKTC Başbakanı Üstel'i Bakanlıkta ağırladı

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü. İki ismin görüşmesi, Bakanlığın sosyal medya hesabından duyurulurken, fotoğraflar da paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Güler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel, Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Güler, KKTC Başbakanı Üstel'i Bakanlıkta ağırladı - Son Dakika

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