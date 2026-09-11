Milli Savunma Bakanı Güler, Tallin Büyükelçisi Özçeri ile Bakanlık'ta görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Tallin Büyükelçisi Havva Yonca Gündüz Özçeri'yi kabul etti. Bakanlığın sosyal medya paylaşımına göre görüşme Bakanlık'ta gerçekleşti ve paylaşımda fotoğrafa da yer verildi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Tallin Büyükelçisi Havva Yonca Gündüz Özçeri'yi kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in Özçeri ile Bakanlık'ta bir araya geldiği belirtildi.
Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.
Kaynak: AA
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