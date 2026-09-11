Milli Savunma Bakanı Güler, Tallin Büyükelçisi Özçeri ile Bakanlık'ta görüştü - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Güler, Tallin Büyükelçisi Özçeri ile Bakanlık'ta görüştü

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Tallin Büyükelçisi Havva Yonca Gündüz Özçeri'yi kabul etti. Bakanlığın sosyal medya paylaşımına göre görüşme Bakanlık'ta gerçekleşti ve paylaşımda fotoğrafa da yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Tallin Büyükelçisi Havva Yonca Gündüz Özçeri'yi kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in Özçeri ile Bakanlık'ta bir araya geldiği belirtildi.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Güler, Tallin Büyükelçisi Özçeri ile Bakanlık'ta görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Güler, Tallin Büyükelçisi Özçeri ile Bakanlık'ta görüştü - Son Dakika
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