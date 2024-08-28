Milli Savunma Bakanı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yüksekova'da Esnaf Ziyaretinde - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yüksekova'da Esnaf Ziyaretinde

Milli Savunma Bakanı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yüksekova\'da Esnaf Ziyaretinde

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. İlçedeki programları kapsamında çarşı merkezine gelen Güler ve Göktaş, Cengiz Topel Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı, sohbet etti. Çocuklarla da yakından ilgilenip oyuncak dağıtan Güler ve Göktaş'a, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri eşlik etti.

28.08.2024 15:47
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

İlçedeki programları kapsamında çarşı merkezine gelen Güler ve Göktaş, Cengiz Topel Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı, sohbet etti.

Çocuklarla da yakından ilgilenip oyuncak dağıtan Güler ve Göktaş'a, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yüksekova'da Esnaf Ziyaretinde - Son Dakika

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