Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri'nin 113. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri'nin 113. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri\'nin 113. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığının 113. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir konuşma yaptı. Güler, Hava Kuvvetlerinin dünyanın en güçlü, en seçkin ve en saygın hava güçleri arasında yer aldığını belirtti. Ayrıca, Türk Hava Kuvvetlerinin köklü tarihi, yetenekli personeli ve üstün teknolojisiyle Türkiye'nin iftihar kaynağı olduğunu vurguladı. Güler, savunma sanayisinin hava araçları alanında attığı büyük adımlara da değindi ve Hava Kuvvetlerinin daha da güçlenmesi için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

01.06.2024 11:33
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Adını tarihe altın harflerle yazdıran Hava Kuvvetlerimiz, dünyanın en güçlü, en seçkin ve en saygın hava güçleri arasındaki yerini almıştır." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığının 113'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindeki Hava Kuvvetleri personelini kabul etti.

Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı'nın da yer aldığı kabulde bir konuşma yapan Güler, Hava Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Semalarımızın çelik kanatlı savunucuları olan Hava Kuvvetlerimizin 113'üncü kuruluş yıl dönümü münasebetiyle, sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Güler, 20'nci yüzyılın başında ilk motorlu uçağın havalanışından kısa bir süre sonra, 1911 yılında ilk havacıların pilotaj eğitimine gönderilmesi ve Harbiye Bakanlığına bağlı Havacılık Komisyonunun kurulması ile Türk Hava Kuvvetlerinin şanlı yürüyüşüne başladığını belirtti.

Kuruluşundan itibaren tüm komutan ve personelin çok büyük gayretler gösterdiğini anlatan Güler, "Adını tarihe altın harflerle yazdıran Hava Kuvvetlerimiz, dünyanın en güçlü, en seçkin ve en saygın hava güçleri arasındaki yerini almıştır." dedi.

Güler, Türkiye'nin uluslararası arenada etkin roller üstlendiğini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin son bir asrın en kapsamlı faaliyetlerini icra ettiğini aktararak, Hava Kuvvetlerinin de aynı etkinlik ve yoğunlukta faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Hava Kuvvetlerinin köklü tarihi, yetenekli personeli, üstün teknolojisi, elde ettiği büyük başarılarıyla Türkiye'nin iftihar kaynağı olduğunu söyleyen Güler, "Hava Kuvvetleri bugün, dünyada kendi pilotlarını, hatta dost ve müttefik ülkelerin de pilotlarını yetiştirebilen sayılı ülke hava kuvvetlerinden biri konumundadır." açıklamasında bulundu.

Bu günlere kolay gelinmediğini vurgulayan Güler, "Sizler gibi nice kahramanlar, Hava Kuvvetlerimizin bu uzun ve meşakkatli yolculuğunda önemli bir mihenk taşı olan yerli ve milli savunma sanayi hamlemizin gelişmesi için büyük gayret sarf etti, mücadele verdi." diye konuştu.

"Azim ve kararlılıkla çalışmaya, daha çok üretmeye devam edeceğiz"

Bakan Güler, birbirinden değerli ve kritik projeleri hayata geçiren savunma sanayisinin karada ve denizde olduğu gibi semaların emniyetini en iyi şekilde sağlayacak hava araçlarında da büyük adımlar attığını belirterek, şunları kaydetti:

"Temel eğitim ve hafif taarruz uçağımız 'HÜRKUŞ', jet eğitim uçağımız 'HÜRJET', genel maksat helikopterimiz 'GÖKBEY' ile savunma sanayimizin ulaştığı üstün seviyeyi ortaya koyan 5'inci nesil, ilk yerli-milli savaş uçağımız KAAN, ülkemizin hava platformlarındaki büyük atılımlarının en somut göstergeleridir. Tüm bunlarla birlikte Türkiye, artık kendi savaş ve eğitim uçağını, helikopterlerini üretebilen dünyanın sayılı ülkelerinden biri olmuştur.

Bizlere düşen de Hava Kuvvetlerimizi ve kahraman ordumuzu, en gelişmiş, en modern silah, araç ve gereçlerle donatmaya devam etmektir. Zira içinde bulunduğumuz kaotik güvenlik ortamı ve yaşanan krizler, ülkemizin hak ve menfaatlerini tavizsiz bir şekilde koruyabilmemiz için her açıdan güçlü, etkin ve caydırıcı bir hava kuvvetlerine sahip olmamızı zorunlu kılmaktadır. Bunun bilinciyle sahip olduğumuz yüksek motivasyon, azim ve kararlılıkla çalışmaya, daha çok üretmeye devam edeceğiz."

Eskiye göre daha güçlü ve kararlı olduklarını belirten Güler, yapılan tüm faaliyetlerdeki üstün çabalardan dolayı personele çok güvendiklerini ifade etti.

Hava Kuvvetlerinin Türkiye'nin iftihar kaynağı olduğunu belirten Güler, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi dönemde ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz doğrultusunda, sahip olduğu imkan ve kabiliyetler ile sizler gibi yetenekli personelinin ortaya koyacağı gayretlerle, büyük başarılara imza atacağına ve asil milletimizin gurur kaynağı olacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle Hava Kuvvetlerimizin ulaştığı bu üstün seviyeye gelmesinde emeği geçen, katkıda bulunan bütün komutanlarımızı ve kahraman personelimizi minnetle anıyorum. Başta Hava Kuvvetleri Komutanımız olmak üzere tüm seçkin personelimiz ile silah ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Hava Kuvvetlerimizin 113'üncü kuruluş yıl dönümünü bir kez daha yürekten kutluyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri'nin 113. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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