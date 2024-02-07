Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile Görüştü - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile Irak'taki resmi temasları kapsamında bir araya geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Bakan Güler'in IKBY Bölge Başkanı Neçirvan Barzani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştüğü belirtildi.

07.02.2024 12:35
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'taki resmi temasları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

Bakanlıktan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Erbil'de görüşmelere devam ediyor. Bakan Yaşar Güler, IKBY Bölge Başkanı Neçirvan Barzani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile Görüştü - Son Dakika


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