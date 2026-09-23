Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kars'ta partisinin il teşkilatıyla buluştu:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' hedefimizle bu kazanımları kalıcı hale getirmek, terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmak, bin yıllık kardeşliğimizi daha da pekiştirmek istiyoruz." dedi.

Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger'i ziyaret eden Güler, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

Bakan Yaşar Güler burada yaptığı konuşmada, Kars'ın sahip olduğu stratejik konumuyla, tarih boyunca sınırların güvenliği ve vatanın müdafaası bakımından büyük önem taşıdığını söyledi.

Kars halkının en zor dönemlerde dahi vatanına, bayrağına ve istiklaline en güçlü şekilde sahip çıktığını ifade eden ve şehrin tarihinden bahseden Güler, tüm dünyada güvenlik dengelerinin yeniden şekillendiği, bölgede ise risk ve tehditlerin her geçen gün arttığı kritik bir dönemden geçildiğini ifade etti.

Güçlü devlet olmanın öneminden bahseden Güler, şöyle konuştu:

"Yakın coğrafyamızda yaşanan krizler ve savaşlar, güçlü devlet olmanın dirayetli ve istikrarlı bir liderlik ile milli birlik ve beraberliğe sahip bulunmanın ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Böylesine hassas bir dönemde ülkemiz, istikrar ve huzur adası vasfını muhafaza ederken uluslararası güvenlik mimarisinin de etkin ve güçlü aktörlerinden biri olmayı başarmıştır. Bu kritik süreçte kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de yurt içinde ve sınır ötesinde ülkemizin güvenliği asil milletimizin huzuru için gece gündüz demeden canla başla çalışmaktadır. Gazi ve muzaffer ordumuz hudutlarımızın güvenliğinden terörle mücadeleye Mavi ve Gök Vatan'ımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası görev ve misyonlara kadar pek çok vazifeyi eş zamanlı olarak büyük bir başarıyla icra etmektedir."

Kahraman ordunun üstün görev ve harekat kabiliyetinin, yerli ve milli savunma sanayinin gerçekleştirdiği büyük atılımlarla da desteklendiğini vurgulayan Güler, ordunun etkinlik ve caydırıcılığını her geçen gün daha da arttırdığını aktardı.

Güler, ülkenin askeri ve uluslararası arenadaki bu güçlü etkisinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ekonomisi büyüyen, bilim ve teknolojide yeni kabiliyetler kazanan, şehirleri kalkınan ve vatandaşların refahını her geçen gün yükselten bir anlayışla geleceğe emin adımlarla yürüdüklerini söyledi.

Kars'ta toplamda 300'den fazla kamu projesi yürütüldüğünü dile getiren Güler, tüm bu çalışmalarla kentin yaşam standartlarını yükselttiklerini, şehrin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağladıklarını ifade etti.

Ülkenin güvenliğini sağlamak, milletin birlik ve beraberliğini korumak için kırk yılı aşkın süre boyunca terörle büyük bir mücadele yürüttüklerine işaret eden Güler, şunları kaydetti:

"Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' hedefimizle bu kazanımları kalıcı hale getirmek, terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmak, bin yıllık kardeşliğimizi daha da pekiştirmek istiyoruz. Özellikle vurgulamak isterim ki ezelden beri kardeş olan ve tarih boyunca omuz omuza yürüyen Türklerin ve Kürtlerin birlikteliği bu coğrafyadaki barışın da temel yapı taşıdır. İçeride birlik ve beraberliğini daha da tahkim eden güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getiren bir Türkiye, kaynaklarını üretime, yatırıma, teknolojiye ve vatandaşlarının refahına daha fazla yöneltecek uluslararası alandaki ağırlığını da daha ileriye taşıyacaktır. Bu noktada milletimizle doğrudan temas halinde bulunan siz kıymetli teşkilat mensuplarımıza önemli sorumluluklar düşmektedir."

Güler, milletin derdiyle dertlenen teşkilatlara önemli görevler düştüğünü belirterek, "Bu çerçevede yapılan hizmetleri vatandaşlarımıza doğru biçimde anlatmak, onların talep ve beklentilerini ilgili mercilere ulaştırmak, birlik ve kardeşliğimizi hedef alan dezenformasyon ve provokasyonlara karşı sağduyuyu korumak, her zaman milletimizin yanında olmak hayati önem taşımaktadır. Her kesimle güçlü iletişim kurmalı, Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdikleri istikamet doğrultusunda sahadaki varlığımızı daha da artırmalıyız." diye konuştu.