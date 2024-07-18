Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı'nı Kabul Etti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Vasko Gjurchinovski'yi kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Vasko Gjurchinovski'yi kabul etti.

Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı.