Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Polonya Genelkurmay Başkanı Kukula\'yı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Polonya Genelkurmay Başkanı Kukula'yı kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSB'nin sosyal medya paylaşımına göre Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wieslaw Kukula'yı kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wieslaw Kukula ile bir araya geldi. Görüşmede, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wieslaw Kukula'yı kabul ettiği bildirildi. Kabulde, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun da yer aldığı belirtildi.
Kaynak: ANKA
Sizin düşünceleriniz neler ?