Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesiyle Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesiyle Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla beraberinde TSK komuta kademesiyle Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti. Bakan Güler, mezarlığa çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu ve Şeref Defteri'ne yazı yazdı.

30.08.2024 16:43
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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla beraberinde TSK komuta kademesiyle Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Bakan Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti. Bakan Yaşar Güler, mezarlıktaki anıtsal duvara kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Bakan Güler, Devlet Mezarlığı'nda Şeref Defteri'ne şunları yazdı:

"Asil Milletimizin Egemenlik ve Bağımsızlığı Uğruna Büyük Mücadeleler Veren Kahraman Komutanlarımız, Değerli Devlet Büyüklerimiz; 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü münasebetiyle Genelkurmay Başkanımız ve Kuvvet Komutanlarımız ile birlikte huzurunuzda bulunmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 102 yıl önce verdiğiniz destansı mücadele ile şanlı tarihimizin en parlak zaferlerinden birini armağan eden sizlerin, kutsal değerlerimizi korumak için tüm zorluk ve imkansızlıklara rağmen gösterdiğiniz büyük çabalar, bizler ve gelecek nesiller için eşsiz bir ilham kaynağıdır. Sizlerden devraldığımız kutsal emanete sahip çıkmak ve bu emaneti gelecek nesillere miras bırakmak, omuzlarımıza yüklenmiş tarihi bir sorumluluktur.

Yaklaşık bir asır önce asil milletimize esaret zinciri vurmak isteyenlere, yüreğindeki iman gücüyle izin vermeyen kahraman ordumuz, bugün sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle dünyanın önde gelen ordularından biri olarak milli ve manevi değerlerimizi, hak ve menfaatlerimizi her ne pahasına olursa olsun korumakta azimlidir, kararlıdır. Bizler de Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi dönemde, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için büyük bir azim ve gayretle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu anlamlı gün vesilesiyle; Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadar bin yıldır bizlere yurt olan aziz vatanımızda, bu günlere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimizi, komutanlarımızı, aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesiyle Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesiyle Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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