Milli Savunma Bakanlığı, Gördes'teki Orman Yangınına Havadan Destek Sağlıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 4 helikopterle havadan destek sağlandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 4 helikopter ile Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına havadan destek sağlıyoruz." ifadelerine yer verildi.
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