Milli Savunma Bakanlığı, Gördes'teki Orman Yangınına Havadan Destek Sağlıyor - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı, Gördes'teki Orman Yangınına Havadan Destek Sağlıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 4 helikopterle havadan destek sağlandığını bildirdi.

16.08.2024 13:19
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Milli Savunma Bakanlığı, Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 4 helikopterle havadan destek sağlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 4 helikopter ile Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına havadan destek sağlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı, Gördes'teki Orman Yangınına Havadan Destek Sağlıyor - Son Dakika

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