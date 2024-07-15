Milli Savunma Bakanlığı: Irak ve Suriye'de 17 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonlar, terör örgütlerinin bölgedeki faaliyetlerine yönelik devam eden mücadele kapsamında gerçekleştirildi.
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15.07.2024 14:29:16. #1.12#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı: Irak ve Suriye'de 17 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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