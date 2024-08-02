Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 4 ve Suriye'nin kuzeyinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli!" ifadeleri kullanılarak, şu bilgiler paylaşıldı:
"Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde belirlenen 8 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi."
Son Dakika › Güncel › Milli Savunma Bakanlığı: Irak ve Suriye'de 12 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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