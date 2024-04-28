Milli Savunma Bakanlığı: Irak ve Suriye'de PKK/YPG'li teröristler etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı: Irak ve Suriye'de PKK/YPG'li teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Irak ve Suriye\'de PKK/YPG\'li teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2, Suriye'nin kuzeyinde ise 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hakurk ve Barış Pınarı bölgelerinde teröristleri tespit ederek etkisiz hale getirdiğini aktardı.

28.04.2024 11:04
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2, Suriye'nin kuzeyinde ise 1 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi.

Paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı: Irak ve Suriye'de PKK/YPG'li teröristler etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı: Irak ve Suriye'de PKK/YPG'li teröristler etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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