Çayır\'dan çerçeve yasaya referandum çağrısı

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Sayın Cumhurbaşkanı'na bu işin baş mimarı Sayın Devlet Bahçeli'ye DEM'in uzantılarına, iddia sahiplerine sesleniyorum, yüreğiniz yetiyorsa, haklı olduğunuzu düşünüyorsanız gerçekten millete barış getirmeyi düşünüyorsanız, gerçekten barıştan söz ediyorsanız gelin bütün bu çıkaracağınız yasaları toplayalım. Milletin iradesine, referandumuna sunalım. Var mısınız?" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Çayır, TBMM Genel Kurulu'nda "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a ilişkin konuştu.

Bir oyun oynandığını, kılıfı, dışı güzel ama içi zehirli bir sürecin, Türk milletine sanki "barış, terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir dünya vaadiyle" sunulduğunu iddia eden Çayır, "Eğer şu an içi zehirli olan bu hadiseyi, bu süreci Türk milletine dayatmaya devam ederlerse yarın bir gün tarih önünde kesinlikle ve kesinlikle zor duruma düşerler. Yok efendim, Türkiye Büyük Millet zemininde bunlar görüşüldü, konuşuldu. 'Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verdi' diyebilirler. Sizin nasıl bu oyuna başladığınızı, kimlerden emir aldığınızı, kimlerle dirsek teması sağladığınızı bilmekteyiz. Söylüyorum ve söylemeye devam edeceğiz. Bu projenin mimarı ne Türkler'dir ne Kürtler'dir" ifadelerini kullandı.

"PKK NE İRA İLE NE DE ETA İLE KIYAS EDİLEMEZ"

İRA ve ETA üzerinden verilen örneklere tepki gösteren Çayır, "Bütün Türk milleti ve kamuoyu bilmelidir ki sizin İRA dediğiniz terör örgütünün tarih boyunca çıktığı günden bugüne kadar toplam ölü sayısı yani sebep olduğu ölü sayısı 800. Bask bölgesini bağımsızlık diye ortaya çıkan ETA'nın toplam bin 500 civarı. Bizim PKK terör örgütünün öldürdüğü, şehit ettiği insan sayısı 50.000'lerin üzerinde. İkisini bir şekilde kıyas etmeye çalışanlar, asla ve asla gerçeği görmek istemeyenler ve tarihe şaşı bakanlardır. Gerçeklere şaşı bakanlardır. Siz daha oturduğunuz zeminin bile farkında değilsiniz" dedi.

Remzi Çayır, kabul edilen çerçeve yasanın, bir "müzakereyi kabul yasası" olduğunu belirterek, "Bu yasa, PKK'yla onun başı Öcalan'la ve siyasi uzantılarıyla bundan sonra Meclis zemininde biz sizinle müzakereye hazırız yasasıdır. Turpun büyüğünü ileride göreceksiniz. Neyi göreceğiz? Müzakere edecekler, yasalar çıkarmaya çalışacaklar, anayasada bazı maddeleri değiştirmeye gayret edecekler. Buna asla ve asla izin veremeyiz. Türk milleti buna razı değildir" dedi.

"MİLLET SİYASETÇİ DENİLİNCE YÜZÜNÜ EKŞİTİYOR"

Çayır, Türkler ile Kürtlerin savaşmadığını belirterek, "Ne hale getirdiniz ülkeyi. Gerçekten işte ondan sonra Türk milleti, Türk insanı siyasete güven duymuyor. 'Siyasetçi' dedim mi yüzü ekşiyor. Siyasetçi ile Kemal Sunal'ın Zübük filmi şu anda aynı. Özdeş. Siyasetçi demek dalevereci, alevereci demek" diye konuştu.

"YÜREĞİNİZ VARSA REFERANDUMA SUNALIM"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Bir ülkücü PKK ile işbirliği yapamaz. Onlarla şu veya bu şekilde bir araya gelemez. Gelirse de ülkücü olamaz. İhanetin ta kendisidir" şeklindeki sözlerini hatırlatan Çayır, şöyle devam etti:

"Sayın Bahçeli doğru demiş. Ama şimdi nerede? Şimdi bambaşka bir yerde... Bunu bir de ne diye yutturuyorlar bize, biliyor musunuz? 'Devlet aklı' diye yutturuyorlar. ya bu devlet dediğiniz soyut bir kavramdır. İçini insanlar doldurur. İnsani anlayışlar doldurur. Devletin kendi başına müstesna da kendi içinde insanların olmadığı binanın aklı mı olur? Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na bu işin baş mimarı Sayın Devlet Bahçeli'ye DEM'in uzantılarına, iddia sahiplerine sesleniyorum, az yüreğiniz varsa çıkarttığınız ve çıkaracağınız yasaları bu daha yasa bile değil, bunu yasal olarak almayın, bu sadece müzakereye 'evet' demektir, yüreğiniz yetiyorsa, haklı olduğunuzu düşünüyorsanız gerçekten millete barış getirmeyi düşünüyorsanız, gerçekten barıştan sözü ediyorsanız gelin bütün bu çıkaracağınız yasaları bir toplayalım. Milletin iradesine, referandumuna sunalım. Var mısınız? Milletinden korkup, milletinden gerçekleri gizleyen, olup biteni milletten saklayan insanlardan millete fayda gelir mi? Siz akşam oyladığınız yasayı bile görmediniz gündüz. Haberiniz yoktu. Öcalan'ın vardı. Sayın vekiller, AK Parti vekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi vekilleri sizin haberiniz yoktu. Diğer partilerin de haberi yoktu. Haberiniz olmadı. Muhtevasını bilmediğiniz bir yasaya altına boş imza attınız. Tarih bunu size soracaktır. Biz de soracağız."

"MADENCİLERİN TUTUKLANMASI KARŞISINDA UTANÇ DUYUYORUM"

Remzi Çayır, Ankara'da haklarını arayan madencilere yönelik gözaltılara da tepki göstererek, "Madencilerin tutuklanması karşısında utanç diyorum. Her sabah bir belediyenin, bir belediye yardımcısının yok bilmem şunların bunların palan pandıra toplanmalarını ve tutuklu haline dönüştürmelerini doğru bulmuyorum. Evrensel hukukta hukukun yaşatıldığı toplumlarda tutuklu bir istisnadır. Genel bir kaide değildir. Bunu genel kaide haline çevirdiğiniz ve milleti korkutmaya devam ediyor. Yanlış yapıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Sizin 5 yıl, 10 yıl daha çok iktidar kalmanız uğruna milletin istikbalinizi çalmanıza izin vermeyeceğiz" dedi.

"YAZICIOĞLU DOSYASININ İDDİANAMEYE DÖNÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

Çayır, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili yürütülen soruşturmanın yeniden açılmasına da değinerek, "Muhsin Başkan'ın dosyası hala iddianameye dönüşmüş değil. Ne zaman dönüşeceğini bilmemekteyiz. Umutla bekliyoruz. Biz de biliyoruz ki evet jet uçaklarının bu suikastta büyük bir payı vardır. Bu payın nasıl olduğu, nasıl olmadığını ortaya koyacak olan savcılık ve yargı makamıdır. Bununla ilgili bugüne kadar mücadele ettik. Mücadele etmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.