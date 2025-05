Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: "Suçlu ya da Suçsuza Mahkeme Karar Verir. Ey Sayın Cumhurbaşkanı Savcılık Makamından Aşağı İn"

(İSTANBUL)- Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Çağlayan Adliyesi önünde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada; Türkiye'de yargı sürecinin sağlıklı işlemediğini belirterek "Mahkemelerin ve savcıların görevini üstlenmiş bir sürü insan var. Herkes kendi kararını vermiş durumda. Oysa suçlu ya da suçsuz olduğuna mahkeme karar verir. Ey Sayın Cumhurbaşkanı savcılık makamından aşağı in" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Çağlayan Adliyesi önünde ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Türkiye'de yargı sürecinin sağlıklı işlemediğini belirten Çayır, "Mahkemelerin ve savcıların görevini üstlenmiş bir sürü insan var. Herkes kendi kararını vermiş durumda. Oysa suçlu ya da suçsuz olduğuna mahkeme karar verir. Ey Sayın Cumhurbaşkanı savcılık makamından aşağı in" dedi. Adaletin toplum için temel olduğunu vurgulayan Çayır, "Adalet olursa insanlık olur, gelecek olur. Mahkemeler bağımsız bırakılmalı, yargı siyasetin etkisinden arındırılmalıdır. Şu anda tutukluluk cezaya dönüşmüş durumda, bu hukuk dışıdır" ifadelerini kullandı.

"İmamoğlu sürecinde kamu vicdanı suçsuz görüyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen süreçle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çayır, kamuoyunun bu süreci "siyasi intikam" olarak gördüğünü belirtti. Çayır, "Şu anda yürütülen bu süreçte milletin gözü önünde suçlu olduğu bile ortaya çıksa toplumun gözünde bu süreçte İmamoğlu suçsuz görünür. Yani bir siyasi intikam, siyasi bir amaçla ortaya konmuş bir çaba gibi gözüküyor. Bırakın olayı savcılara, hakimlere gerçekten yolsuzluk varsa, hırsızlık varsa, arsızlık varsa ortaya çıksın" dedi.

"Cumhurbaşkanı savcı rolüne bürünmüş"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da eleştiren Çayır, "Sayın Cumhurbaşkanı şu an neredeyse savcının rolüne soyunmuş vaziyette. Her gün yeni bir iddia çıkıyor. Ben mahkemelerin bağımsız bırakılması gerektiğini, mahkemelerin, siyasilerin herhangi bir tesirinde kalmaması gerektiğini savunuyorum. Ey Sayın Cumhurbaşkanı savcılık makamından aşağı in" şeklinde konuştu.

"Devlet Bahçeli çözüm sürecinin baş aktörü oldu"

Konuşmasında çözüm süreci tartışmalarına da değinen Çayır, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirdi. Çayır, "Geçmişte çözüm sürecine karşı çıkan Bahçeli, bugün başaktör konumunda. Cumhurbaşkanı ise geri planda kalmış durumda. Bu süreç, çözüm değil aldatmacadır" ifadelerini kullandı.

"PKK nedamet getirmedi, zafer naraları atıyorlar"

Çayır, "PKK yetkilileri şiddetin çözüm olmadığını kabul etmiş değil. Aksine 'zafer kazandık' diyorlar. Böyle bir ortamda çözümden söz edilemez. PYD, KCK hala aktif. Amerika'dan silah yardımı alıyorlar. Bu koşullarda çözüm süreci yalnızca bir kandırmacadır" şeklinde konuştu.

"Bu milletin vatanı birilerinin tapulu malı değildir"

İki dillilik tartışmalarına da değinen Çayır, Türkiye'nin resmi dilinin Türkçe olduğunu belirterek, "Bu ülkede iki resmi dil olmaz. Olursa, bugün olmasa da 10 yıl sonra bu ülke bölünür. Bu milletin vatanı kimsenin arsası, tarlası değildir. Bu ülkenin gerçek sahipleri buradadır" dedi.

"Adalet düştüğünüzde yanınızda olan tek şeydir"

Açıklamasının sonunda hukuk devleti ve bağımsız yargı vurgusunu yineleyen Çayır, "Adalet, düştüğünüzde sağınıza, solunuza baktığınızda yanınızda kalan tek şeydir. Kim için yapılırsa yapılsın, haksızlığın yanında olmayacağız" ifadelerini kullandı.