Remzi Çayır: Türkiye\'nin Erken Seçime İhtiyacı Var

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Türkiye'nin derhal bir erken seçime ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "İlerleyemiyoruz. İlerlediğini söyleyenler suya yakın olan insanlar. Şimdi kendi kendimize yeryüzünde bazen siyasilerden, bazen sosyal aktörlerden tanrı edinmeye gerek yoktur. Aklınıza, vicdanınıza danışın" dedi.

Remzi Çayır, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplanıtısında, adalete olan güvenin zedelendiği bir süreç yaşandığını söyledi. Çayır, şunları söyledi:

"Birkaç gün önce Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından bir tanesini tutacak, birini işaret edecek, ertesi gün o adam devlet edilecek. Bu kabul edilemez. Bu ne olursa olsun kabul edilemez. Şunu dememeliyiz hiçbirimiz. Dün Sayın Recep Tayyip Erdoğan haksızlığa uğradığında, nasıl ki zor duruma düştüğünde yanında yer aldıysak, bugün de mazlumların yanında yer almalıyız."

Ekonominin içinde bulunduğu duruma ilişkin görüşlerini de açıklayan Çayır, şöyle devam etti:

"Şu an ülkeyi yönetenler bilmelidir ki eğer enflasyonu yeneceksek, eğer işsizliği yeneceksek, eğer hayat pahalılığını şu veya bu şekilde yok edeceksek bunun yolu adaleti ayakta tutmaktan geçer. Bir ülkede, bir toplumda adalet yok ise yani yönetenlerin hukuku farklı, efendilerin hukuku farklı, işçilerin, ezilmişlerin hukuku farklı, mazlumların hukuku farklı olduğu bir ülkede ne kalkınma olur, ne birlik olur, ne mutluluk olur, ne huzur olur.

Sayın Cumhurbaşkanı, sizin şu an en çok yapmaya ihtiyaç duyduğunuz şey sağdan soldan para toplamak değil. Yatırımcıyı yaptığınız gibi toplantılarla ülkemize yatırım yapın diye çağırmak değil. İnanın, eğer ülkedeki hukuku evrensel hukuku yerel hukuk haline getirirseniz, ikili hukuk adına bir hukuku inşa etmeye devam ederseniz biliniz ki millet rahatlar, yatırımcı rahatlar, insanların korkulara azalarak geleceklerle ilgili hayal kurarlar."

"ÇOK KÖTÜ YÖNETİYORSUNUZ"

İktidara "çok kötü yönetiyorsunuz" diyen Çayır, derhal erken seçime gidilmesi gerektiğini ifade ederek, "İlerleyemiyoruz. İlerlediğini söyleyenler suya yakın olan insanlar. Şimdi kendi kendimize yeryüzünde bazen siyasilerden, bazen sosyal aktörlerden tanrı edinmeye gerek yoktur. Aklınıza, vicdanınıza danışın" dedi.

"FETÖ ALIŞKANLIKLARINI TERK EDELİM"

"FETÖ alışkanlıklarını terk edelim. Bakın, bir hadise oluyor. A Cemaati veya bilmem ne örgütü içeri alındı, gözaltına alındı. Koro şeklinde hükümete bağlı televizyonlar, İletişim Başkanlığı marifetiyle aynı konuyu şu şekilde işliyorlar. Bunlar ne kadar suçlu? Ne kadar suçlu olduğunu millete anlatmaya çalışıyorlar. ya bu nasıl bir adalettir? Adam daha gözaltında" diyen Çayır, "Suçlu olup olmadığını gazeteciler, televizyoncular, siyasetçiler söylerse mahkemeye ne gerek var? O zaman mahkeme kurmayalım. Hepimiz birer hakim olup bu işi çözelim bitsin" diye konuştu.

"ÇERÇEVE YASASI AMERİKAN VE İŞBİRLİKÇİLERİ YASASIDIR"

"Çerçeve yasa ne yazık ki bir Amerikan ve işbirlikçilerin yasasıdır" ifadelerini kullanan Çayır, "Kürtler ve Türkler hangi savaşı yaptı da barışacaklar? Akıl sahipleri, vicdan sahipleri, ülkeyi yönetenler, ülkeyi yönetmeyenler, arkada duranlar, önde duranlar, hepiniz, hepiniz birlikte topyekün sesleniyorum: Biz ne zaman kavga ettik de ne zaman barışıyoruz? PKK terör örgütünü 'PKK' diye topluma lanse etmek terör örgütüne yardım etmektir, onu himaye etmektir" dedi ve "Terörsüz Türkiye sürecini ihanet süreci olarak" nitelendirdi.

Mekke Savunma Anlaşması'na da değinen Çayır, "Gitti Tayyip Bey. Suudlar'a gittiler. İmzaladılar. Niçin imzaladılar? Amerika Birleşik Devletleri'nin işleri için imzaladılar. Bizim menfaatimiz nedir biliyor musunuz? Bütün Müslüman ülkelerin birlikte İran'da dahil olmak üzere savunma paktı oluşturmasıdır" dedi.

Ankara'da alacakları için Doruk maden işçilerine verilen sözlerin tutulmasını isteyen Çayır, "Daha önce dediler ki 'maaşlarınız verilecek.' Öbürü de dedi ki 'sizin bütün haklarınız iade edilecek.' Adamları unuttular. Devlet yalan söyler mi? Madem devletsiniz, devlet sözü tutar" ifadelerini kullandı.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, sözlerini, "Ülkenin huzura ihtiyacı var. Ülkenin kardeşliğe ihtiyacı var. Ülkenin insanca yaşamayı hak eden bir geleceğe ihtiyacı var. Bunu da yirmi beş yıldır beceremediniz. Buyurun, sandığı milletin önüne koyun" diye tamamladı.