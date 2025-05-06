Mimar Sinan Resim Sergisi Kayseri'de Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mimar Sinan Resim Sergisi Kayseri'de Açıldı

Kayseri'de Mimar Sinan Yapıları Kişisel Resim Sergisi açıldı, Vali Çiçek ve KTO Başkanı konuştu.

06.05.2025 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ev sahipliğinde, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi işbirliğiyle Mimar Sinan Yapıları Kişisel Resim Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, açılışa Vali Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er ve oda yönetimi katıldı.

Açılışta konuşan Vali Çiçek, her bir Kayserilinin onurla, cesaretle "Mimar Sinan'ın hemşehrisiyim" diyebilmesi gerektiğini belirtti.

Mimar Sinan'ın dünyada iz bırakmış mimarların başında geldiğini anlatan Çiçek, "Biz sadece savaş yapan, silahla, kılıçla fetihler yapan bir millet değiliz. Kültürümüzle, sanatımızla ve mimarimizle dünyada büyük bir medeniyet ortaya koymuşuz. Mimarimizin dünyada tanınır en önemli kişisi Mimar Sinan'dır. Kayserili Mimar Sinan'a, Kayseri'den bakmak başka bir duygudur. Mimar Sinan'ı anmak ve tanıtmak için ne kadar program yaparsak yapalım az kalır." ifadelerini kullandı.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da mimarlık tarihine adını altın harflerle yazdıran Mimar Sinan'ın sadece eserleriyle değil, çağları aşan vizyonu ve mühendislik dehasıyla da Türk medeniyetine yön vermiş çok değerli bir isim olduğunu vurguladı.

Mimar Sinan'ın memleketi Kayseri'de böyle bir sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Gülsoy, sergideki eserlerin sahibi Prof. Dr. Deniz Dokgöz'e teşekkür etti.

Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Er ise Mimar Sinan'ın adı ile Kayseri ve Ağırnas'ın özdeşleşmesi için çalıştıklarını belirterek, serginin daha sonra İstanbul, Edirne ve İzmir'de açılacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından 27 eserin yer aldığı ve 9 Mayıs'a kadar açık kalacak sergi, protokol üyelerince açıldı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Mimar Sinan, Etkinlik, kayseri, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Mimar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mimar Sinan Resim Sergisi Kayseri'de Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu
Davutoğlu’na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı?
İsmail Kartal’ın Persepolis’i Süper Lig’in yıldız isimleriye anlaştı İsmail Kartal'ın Persepolis'i Süper Lig'in yıldız isimleriye anlaştı
’Yemek kartı istedim vermediler’ diyen saldırganın yalanı ortaya çıktı 'Yemek kartı istedim vermediler' diyen saldırganın yalanı ortaya çıktı
Liverpool taraftarı ayrılığı kaldıramadı, yıldız oyuncunun formasını yaktı Liverpool taraftarı ayrılığı kaldıramadı, yıldız oyuncunun formasını yaktı
Madonna sevgilisinin doğum gününde çılgınca eğlendi Madonna sevgilisinin doğum gününde çılgınca eğlendi
Şehidin 4 yaşındaki kızıyla kadın komutan arasındaki diyalog izleyenleri kahretti Şehidin 4 yaşındaki kızıyla kadın komutan arasındaki diyalog izleyenleri kahretti
İstanbul’da inşaat işçileri arasında kavga Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar
Herkesin hayalini kurduğu ülke İsviçre’de enflasyon sıfıra indi Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi
Saldırgan, Özgür Özel’i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış Saldırgan, Özgür Özel'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış
Atatürk’ün Fedai Müfrezesine verdiği el yazısı emir ortaya çıktı Atatürk'ün Fedai Müfrezesine verdiği el yazısı emir ortaya çıktı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 13:15:58. #7.13#
SON DAKİKA: Mimar Sinan Resim Sergisi Kayseri'de Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.