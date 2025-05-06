Mimar Sinan Resim Sergisi Kayseri'de Açıldı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ev sahipliğinde, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi işbirliğiyle Mimar Sinan Yapıları Kişisel Resim Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, açılışa Vali Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er ve oda yönetimi katıldı.

Açılışta konuşan Vali Çiçek, her bir Kayserilinin onurla, cesaretle "Mimar Sinan'ın hemşehrisiyim" diyebilmesi gerektiğini belirtti.

Mimar Sinan'ın dünyada iz bırakmış mimarların başında geldiğini anlatan Çiçek, "Biz sadece savaş yapan, silahla, kılıçla fetihler yapan bir millet değiliz. Kültürümüzle, sanatımızla ve mimarimizle dünyada büyük bir medeniyet ortaya koymuşuz. Mimarimizin dünyada tanınır en önemli kişisi Mimar Sinan'dır. Kayserili Mimar Sinan'a, Kayseri'den bakmak başka bir duygudur. Mimar Sinan'ı anmak ve tanıtmak için ne kadar program yaparsak yapalım az kalır." ifadelerini kullandı.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da mimarlık tarihine adını altın harflerle yazdıran Mimar Sinan'ın sadece eserleriyle değil, çağları aşan vizyonu ve mühendislik dehasıyla da Türk medeniyetine yön vermiş çok değerli bir isim olduğunu vurguladı.

Mimar Sinan'ın memleketi Kayseri'de böyle bir sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Gülsoy, sergideki eserlerin sahibi Prof. Dr. Deniz Dokgöz'e teşekkür etti.

Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Er ise Mimar Sinan'ın adı ile Kayseri ve Ağırnas'ın özdeşleşmesi için çalıştıklarını belirterek, serginin daha sonra İstanbul, Edirne ve İzmir'de açılacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından 27 eserin yer aldığı ve 9 Mayıs'a kadar açık kalacak sergi, protokol üyelerince açıldı.