Minas Gerais'te Trafik Kazası: 38 Ölü

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RIO DE JANEIRO, 22 Aralık (Xinhua) -- Brezilya'nın güneydoğusunda yer alan Minas Gerais eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 38 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

Teofilo Otoni Belediyesi'nde cumartesi sabah erken saatlerde meydana gelen kazaya bir otobüs, bir kamyon ve bir otomobil karıştı. Federal Otoyol Polisi'ne göre, kazaya kamyonun kasasından yola düşen büyük bir granit bloğu neden oldu. Bu blok, otobüsün karşı yönden gelen kamyonla çarpışmasına yol açtı. Ardından, otobüsün arkasından gelen bir otomobil de otobüse çarptı.

Polis, ölümlerin büyük kısmının çarpışmanın ardından otobüsü saran yangından kaynaklandığını belirtti.

Teofilo Otoni yetkililerine göre, araçta bulunan 3 kişi de dahil olmak üzere 13 kişi yaralandı ve hepsinin durumu ağır.