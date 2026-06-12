Mindanao\'da Deprem: 55 Ölü, 1120 Yaralı

GENERAL SANTOS, 12 Haziran (Xinhua) -- Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında pazartesi günü meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde en az 55 kişi hayatını kaybederken, 1.120 kişi de yaralandı.

Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetimi Konseyi'nin cuma günü açıkladığı verilere göre, 38 kişiden ise haber alınamıyor.