Mindanao'da Deprem: 55 Ölü, 1120 Yaralı - Son Dakika
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Mindanao'da Deprem: 55 Ölü, 1120 Yaralı

Mindanao\'da Deprem: 55 Ölü, 1120 Yaralı
12.06.2026 12:12
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Mindanao Adası açıklarında 7,8 büyüklüğündeki depremde 55 kişi hayatını kaybetti, 1120 yaralı var.

GENERAL SANTOS, 12 Haziran (Xinhua) -- Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında pazartesi günü meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde en az 55 kişi hayatını kaybederken, 1.120 kişi de yaralandı.

Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetimi Konseyi'nin cuma günü açıkladığı verilere göre, 38 kişiden ise haber alınamıyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Mindanao'da Deprem: 55 Ölü, 1120 Yaralı - Son Dakika

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