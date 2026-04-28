Mine Kırıkkanat'ın Irkçı Sözleri Tepki Çekti

28.04.2026 08:00
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'kripto kılıç artığı' ifadesi büyük tepki topladı. Kırıkkanat'ın geçmişte dindarlar, Kürtler ve Aleviler hakkındaki nefret dolu yazıları yeniden gündeme geldi.

Birkaç gündür 'Atatürkçü solcu-çağdaş cumhuriyetçi' Türk aydın ve siyasetçi kesimi, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat'ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan 'kripto kılıç artığı' sözleriyle sarsılıyor. Kırıkkanat, bu sözlerle hem 'kripto' hem 'kılıç artığı' diyerek çifte saldırı yapıp itibarsızlaştırmayı amaçladı ancak büyük tepki alınca geri adım atmak zorunda kaldı.

Bu kez sadece Alevi toplumu değil, her kesimden aydın bu ırkçı söyleme karşı çıktı ve Kırıkkanat'ın ırkçı kimliği daha net görünür oldu. Oysa yıllardır dindar insanları aşağılayan, Kürtler hakkında nefret dolu yazılar kaleme alan Kırıkkanat, laik kesim tarafından görmezden gelindi. Geçmişte piknik yapan insanlar için 'don paça soyunmuş adamlar geviş getirerek yatarken, siyah çarşaflı ve türbanlı kadınlar mangal yellemekte' gibi aşağılayıcı ifadeler kullanmış, Kürtler için de 'kriminal varlık' ve 'aç çocuk orduları terörü besliyor' demişti.

Bugün 'kripto kılıç artığı' sözüne öfkelenen solcuların ve Alevilerin, bu nefret suçu işleyenlerle nasıl bir arada olduklarını sorgulamaları gerekiyor. Kırıkkanat'ın Kılıçdaroğlu'na saldırısı ilk değil; 2023 seçimleri öncesi de 'çok kapsamlı bir dosya var' diyerek operasyon kokan bir çıkış yapmış, ancak dosyayı açıklamayarak samimiyetsizliğini göstermişti. Bir CHP'linin dediği gibi: 'Kılıç artığı öyle mi... İnsan artığı seni...'

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

