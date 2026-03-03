Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Türker, U23 Bocce Dünya Kupası'ndan İki Gümüş Madalyayla Döndü

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Mine Türker, U23 Bocce Dünya Kupası'nda volo basamak ve volo röle branşlarında iki gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Türker, Fransa'nın Saint-Vulbas kentinde gerçekleştirilen U23 Bocce Dünya Kupası'nda iki gümüş madalya kazanarak kenti ve ülkesini gururlandırdı.

Geçen yıllarda Türkiye'ye ve Bursa'ya dünya üçüncülüğü ve Avrupa şampiyonluğu yaşatan Türker, Dünya Kupası'nı da boş geçmedi. Türker, şampiyonada volo basamak branşında şampiyonluğu 1 puanla kaçırarak ikinci oldu. Başarılı sporcu, volo röle branşında da ikinci olarak gümüş madalyayı elde etti.