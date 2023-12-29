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Bodrum'da Minibüs Denize Düşmekten Çam Ağacı Sayesinde Kurtuldu - Son Dakika
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Bodrum'da Minibüs Denize Düşmekten Çam Ağacı Sayesinde Kurtuldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, denize düşmekten şarampolde çarptığı çam ağacı sayesinde kurtuldu. Kazada, minibüsteki 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

29.12.2023 - 20:39,
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, denize düşmekten şarampolde çarptığı çam ağacı sayesinde kurtuldu. Kazada, minibüsteki 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Gölköy Mahallesi Cennet Koy mevkisinde 218'inci Sokak'ta meydana geldi. Cennet Koy yolunda ilerleyen Aytaç Davut (19) idaresindeki 35 AAG 289 plakalı minibüs, ıslanıp kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıktı. Şarampole yuvarlanan minibüs, çam ağacına çarparak durabildi. Denize düşmekten çam ağacı sayesinde kurtulan minibüsteki 7 kişi yaralandı. İhbarın ardından bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerince çevre güvenliği alındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 7 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Bodrum\'da Minibüs Denize Düşmekten Çam Ağacı Sayesinde Kurtuldu
Kaynak: DHA
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