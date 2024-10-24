Minibüse Arkadan Çarpan Otomobil: 7 Yaralı

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MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yolcu indirmek için duran minibüse arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Alaşehir- Salihli kara yolu Gürsu Mahallesi'nde meydana geldi. Alaşehir'den Salihli yönüne giden S.Ç.'nin kullandığı 45 ZB 803 plakalı yolcu minibüsü yolcu indirmek için durdu. Bu sırada arkadan gelen N.Ç. yönetimindeki 38 AE 288 plakalı otomobil, minibüse arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü N.Ç. ile minibüsteki yolculardan 6'sı yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Alaşehir'deki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.