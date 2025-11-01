7 yıldır minibüste yaşayan yaşlı adamın acı sonu

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Nakliyeciler Sitesi önünde sabah saatlerinde yürekleri yakan bir ölüm olayı yaşandı. Boş alana çektiği minibüste tek başına yaşayan Dursun Ali Ermiş'in (74) dışarıya çıkmadığını fark eden mahalleli, polisi arayıp ihbarda bulundu.

YILLARDIR YAŞADIĞI MİNİBÜSTE ZEHİRLENİP ÖLDÜ

Bölgeye sevk edilen polis ekibi, kilitli olan minibüsün kapısını açınca, Ermiş'i hareketsiz halde yatarken buldu. Bölgeye gelen sağlık görevlileri de Ermiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ermiş'in ilk belirlemelere göre minibüsün içerisinde ısınmak için yaktığı piknik tüpünden zehirlendiği tespit edildi. Ermiş'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastaneye götürüldü.

BİR OĞLU TRAFİK KAZASINDA VEFAT ETMİŞ, DİĞERİ ÖLDÜRÜLMÜŞ

Dursun Ali Ermiş'in minibüste yaşadığı mahallede evinin olduğu, 2006 yılında 2 oğlundan birisinin trafik kazasında, diğerinin ise kavgada bıçaklanma sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Ermiş'in mahalledeki vatandaşların yardımıyla hayatını sürdürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.