7 yıldır minibüste yaşayan yaşlı adamın acı sonu
7 yıldır minibüste yaşayan yaşlı adamın acı sonu

7 yıldır minibüste yaşayan yaşlı adamın acı sonu
01.11.2025 13:49
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 7 yıldır minibüste yaşayan 74 yaşındaki Dursun Ali Ermiş, ısınmak için yaktığı piknik tüpünden zehirlenerek hayatını kaybetti. Ermiş'in bir oğlunu trafik kazasında bir oğlunu da kavgada bıçaklanma sonucu kaybettiği öğrenildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Nakliyeciler Sitesi önünde sabah saatlerinde yürekleri yakan bir ölüm olayı yaşandı. Boş alana çektiği minibüste tek başına yaşayan Dursun Ali Ermiş'in (74) dışarıya çıkmadığını fark eden mahalleli, polisi arayıp ihbarda bulundu.

7 yıldır minibüste yaşayan yaşlı adamın acı sonu

YILLARDIR YAŞADIĞI MİNİBÜSTE ZEHİRLENİP ÖLDÜ

Bölgeye sevk edilen polis ekibi, kilitli olan minibüsün kapısını açınca, Ermiş'i hareketsiz halde yatarken buldu. Bölgeye gelen sağlık görevlileri de Ermiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ermiş'in ilk belirlemelere göre minibüsün içerisinde ısınmak için yaktığı piknik tüpünden zehirlendiği tespit edildi. Ermiş'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastaneye götürüldü.

7 yıldır minibüste yaşayan yaşlı adamın acı sonu

BİR OĞLU TRAFİK KAZASINDA VEFAT ETMİŞ, DİĞERİ ÖLDÜRÜLMÜŞ

Dursun Ali Ermiş'in minibüste yaşadığı mahallede evinin olduğu, 2006 yılında 2 oğlundan birisinin trafik kazasında, diğerinin ise kavgada bıçaklanma sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Ermiş'in mahalledeki vatandaşların yardımıyla hayatını sürdürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 7 yıldır minibüste yaşayan yaşlı adamın acı sonu - Son Dakika

16:37

