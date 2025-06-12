Minik Akıncılar Dünya Şampiyonasına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Minik Akıncılar Dünya Şampiyonasına Hazırlanıyor

12.06.2025 16:05
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Demirci’den Minik Akıncılar takımı, ulusal robot olimpiyatında birinci olarak Singapur'da Türkiye'yi temsil edecek.

Minik Akıncılar takımı Türkiye'yi Singapur'da temsil edecek

MANİSA - Manisa'nın Demirci ilçesinde ilkokul öğrencilerinden oluşan "Minik Akıncılar" takımı İzmir'de yapılan Dünya Robot Olimpiyatlarının ulusal ayağında Uzay Madenciliği ve Uzayda Yaşamı Destekleyen Robotlar projesi ile Türkiye birincisi oldular. Manisalı takım Türkiye'yi WRO Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Demirci İmam Hatip Ortaokulu'nda bulunan Demirci Kendinyap Atölyesinde eğitim gören öğrencilerden oluşan 3 kişilik Minik Akıncılar takımı yaklaşık 3 ay önce Dünya Robot Olimpiyatlarının ulusal yarışmasına katılmak için çalışmalara başladılar. İlkokul öğrencileri Mehmet Yiğit Atıcı, Ertuğrul Çiftçi ve Yağmur Kadirye Aktaş Atölyede danışman öğretmenler Sema Aktaş ve Ayşe Nur Tutan rehberliğinde robotik kodlama, yazılım, STEM ve astronomi üzerine eğitimler aldılar.

Öğrenciler Uzay Madenciliği ile sürdürülebilir yaşam alanı için oksijen üretimi ve biyoteknoloji ile yaşam alanı inşaatı üzerine proje geliştirdiler. Hazırladıkları 3 farklı robot ile oksijen üretip, biyokompozit malzemeler ile yapı malzemesi oluşturdular. Öğrencilerin hedefi hazırladıkları projede kapsamında Uzayda sürdürülebilir yaşamı sağlamak.

Minik Akıncılar takımı İzmir Fuar Merkezinde düzenlenen Türkiye geneli Dünya Robot Olimpiyatının Geleceğin Mucitleri-Küçük Yıldızlar klasmanında 38 takım arasından birinci olmayı başardılar.

Minik Akıncılar takımı bu başarısıyla Kasım ayında Singapur'da düzenlenecek WRO Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecekler.

Öğrencilerden Mehmet Yiğit Atıcı "Ülkeme katkı sağlamak beni çok heyecanlandırıyor" dedi.

Minik Akıncılar takımı üyesi öğrenci Ertuğrul Çiftçi ise "Ülkem için binalar dikmek, güzel yerler kurmak hayal ediyorum. Bilim fuarı gibi, NASA gibi bir uzay üssü kurmak istiyorum. Bunu yapmak için de bu bilgilere ihtiyacım olduğu için çalışıyorum" diye konuştu.

"Hedefimiz Dünya Şampiyonluğu"

Danışman öğretmen Ayşenur Tutan yaptığı açıklamada "Projenin yardımcı koç olarak görev aldım. Öğrencilerimizle 3 aydır birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmanın sonucunda Dünya Robot Şampiyonasına katıldık. Öğrencilerimiz 38 takımın içerisinden birinci olmayı başardılar. Öğrencilerimiz akademik hayatlarının yanında bu proje için büyüm emek harcadılar. Uzayın kendi kaynaklarını kullanarak sürdürebilir bir çalışma ortaya koymaktı. Uzaydaki mantar miselyumlarını daha dayanıklı yapı malzemesine çevirmek için bir çalışma gerçekleştirdik. Bu projenin hazırlanma aşamasında hepimiz çok heyecanlıydık. Projenin nereye varabileceğini bilemiyorduk. Fakat çocuklarımızın heyecanı bize de yol gösterici oldu. Türkiye'deki birinciliğimiz ile birlikte Singapur'da da Dünya şampiyonluğunu kazanmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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