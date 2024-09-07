Minik Dilekler Ağacı Projesi ile Görme Engelli Miniklere Sesli Kitaplar

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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi ve Çocuklar için Fırsat Eşitliği Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen "Minik Dilekler Ağacı Projesi" kapsamında yayınevlerinin gönderdiği ve gönüllüler tarafından bağışlanan 100 kitap, görme engelli minikler için seslendirilecek.

Çankaya Belediyesi Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nde hizmet veren Sesli Kütüphane kitap bağışları ile büyüyor. "Minik Dilekler Ağacı Projesi" ile Pembe Fil, Günışığı Kitaplığı ve Paraşüt Kitap tarafından gönderilen ve gönüllüler tarafından bağışlanan yaklaşık 100 çocuk kitabı, görme engelli minikler için seslendirilecek. Projede, TED ve Başkent Üniversiteleri'nden gönüllü gençler, görme engelli çocuklar için kitap okuyacak.

Proje ile seslendirilen kitaplar daha sonra deprem bölgesindeki okullara hediye edilecek. 28-29 Aralık 2024 tarihlerinde 30 gönüllü tarafından Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki 6 köy okuluna götürülecek kitaplarla okullarda kütüphane oluşturulması hedefleniyor.

Gönüllü olarak kitap seslendirmek isteyenler, 1 dakikalık deneme kaydını iletişim bilgileri ile kitaplarinsesiol@cankaya.bel.tr adresine gönderebilecek veya 0312 431 13 25 numaralı telefondan Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'ne başvurarak Sesli Kütüphane stüdyosu için randevu alabilecek. Okumaları uygun bulunan ve Ankara'da ikamet eden okuyucular, Sesli Kütüphane ailesine katılabilecek.