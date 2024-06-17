Minik öğrenciler atık toplama yarışmasında birinci oldu

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Minik öğrenciler ailelerine örnek olmak için girdikleri yarışmada birinci oldu

Konya'ya 15 kilometre uzaklıktaki okul öğrencileri atık toplamada şehir merkezindeki okulları geçerek en fazla atık toplamayı başardı

KONYA - Konya şehir merkezine 15 kilometre uzaklıktaki ilkokul öğrencileri, geri dönüşüm kutusunun gerektiği gibi kullanılmaması üzerine ailelerine örnek olmak adına 'Okullar Arası Sıfır Atık Yarışması'na katıldı. Atık toplama kategorisinde birinci olan ilkokul öğrencileri, geri dönüşüme kazandırarak ülke ekonomisine de katkı sağlıyor.

Konya'nın Selçuklu İlçe Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Okullar Arası Sıfır Atık Yarışması'na şehir merkezine 15 kilometre uzaklıktaki merkez Selçuklu ilçesine bağlı Sarayköy Mahallesi'nde bulunan Sarayköy İlkokulu öğrencileri de katıldı. Mahalledeki sıfır atık kutularının düzenli olarak kullanılmaması üzerine ailelerine örnek olma adına katıldıkları yarışmada 3 bin 300 kilogram atık topladı. Öğrenci başına atık toplama kategorisinde 55 kilo ile birinci olan ilkokul öğrencileri, geri dönüşüme kazandırarak ülke ekonomisine de katkı sağlıyor.

"Çocuklarımızın emekleri daha çok, eğer onlar olmasaydı"

Selçuklu ilçesinde bulunan Sarayköy İlkokul Müdürü Ahmet Kunt, "Selçuklu Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün başlatmış olduğu 'Okullar Sıfır Atıkta Yarışıyor' projesini bizim de katılımımız şu şekilde oldu: Öncelikle sınıfımızı, okulumuzu, köyümüzü temiz tutma bilincinde olan öğrencilerimiz ilerleyen süreçlerde mahallemizdeki geri dönüşüm kutusunun gerektiği gibi kullanılmadığını fark ettiler. Bu yarışma bilgilerinin de bize gelmesiyle birlikte biz de hem bu yarışmayla beraber köyümüzde bir bilinç oluşturabileceğimizi düşündük. İlk önce yere çöp atmama bilincini verdik ve çocuklarımızla beraber bunu yerleştirdik. Çocuklar sadece okulun bahçesini değil, tüm mahalle, ilini, ilçesini temiz tutma bilincine eriştiler. En fazla atık toplayan öğrenciye her hafta ödül verdik. Bu da çocuklarımızı çok teşvik etti. Hatta çocuklarımız öğretmenlerimize 'ben bugün bu kadar çuval atık topladım öğretmenim, hediyemi alabilir miyim' ya da haftanın birincisi kim oldu diye sürekli bir bilinç halinde oldular. Bu da bizi gerçekten sevindirdi. Çocuklarımızın emekleri daha çok, eğer onlar olmasaydı, onlar ailelerini teşvik etmeseydi, ailelerini zorlamasaydı bizler de Selçuklu'da kişi başına toplanan atıkta birinci olmamız mümkün değildi" dedi.

"Okul olarak toplamda 3 bin 300 kilo yaklaşık atık topladık"

Yapılan yarışmada öğrenci başına 55 kilogram atık toplandığını anlatan Ahmet Kunt, "Gerçekten bir mahalle okulu olarak toplamda 3 bin 300 kilo yaklaşık atık topladık. Öğrenci başına 55 kilo atık toplamış olduk. Bu da bizim için gerçekten büyük bir sayı. Ama tabii bunlar sayıdan da ziyade bizim istediğimiz gönüllere bu bilinci yerleştirmekti. İnşallah da bunun yerleştiğini düşünüyoruz ve çocuklar ilerleyen yıllarda da bunun bilincinde olacağını düşünüyoruz. Okullar yarışıyor, atık yarışmasında kişi başına toplanan atık branşında okulumuz Selçuklu ilçemizde birinci oldu" diye konuştu.

Atık toplama yarışmasında birinci olan okulun öğrencileri ise atık yarışmasıyla beraber ilerideki hayatlarında da atıkların çevre kirliliğine neden olan kaynağı olduğunu öğrendiklerini söyledi.