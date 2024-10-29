Minik Öğrencilerden Cumhuriyet Kutlaması

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CEYHAN'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü etkinliklerinde minik öğrenciler, çıkardıkları özel gazeteyi 'Yazıyor, yazıyor; Cumhuriyet'in ilan edildiği yazıyor' sözleriyle vatandaşlara dağıttı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'nda çeşitli etkinliklerle kutlandı. Zahit Çetin İlköğretim Okulu yönetimi tarafından hazırlanan gazeteyi minik öğrenciler Cumhuriyet Meydanı'nda dönemin kıyafetleriyle 'Yazıyor, Yazıyor Cumhuriyet'in ilan edildiğini yazıyor' sloganı ile vatandaşlara dağıttı. Protokol temsilcileri gazete dağıtan öğrencileri tebrik edip başarılar dilerken, vatandaşlar da küçük öğrencilere yoğun ilgi gösterdi. Esnaf ve vatandaşları geçmişe götüren minik öğrenciler çevredekiler tarafından beğeni topladı.

'FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK'

Amaçlarının Cumhuriyet'in önemini çocuklara aşılamak ve anlatmak olduğunu belirten Zahit Çetin Okul Müdürü Erşat Yıldızhan; "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101'inci yıl etkinlikleri kapsamında okulumuzda farklı etkinlikler yaptık. Etkinliklerimizden birisi de farkındalık oluşması için gazete çıkarmaktı. Öğretmenimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Atatürk'ün izinde, Cumhuriyet'in yolunda devam ediyoruz. Farkındalık işe yarıyor. İnsanlar, böyle şeylere olumlu yönde tepkiler gösteriyor. Biz de bu tepkilerden mutlu olduk. Bu mutluluğun keyfini yaşıyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN(Adana),