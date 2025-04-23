Minik Rektörden Hayal Projeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Minik Rektörden Hayal Projeleri

Minik Rektörden Hayal Projeleri

OMÜ Rektörü, 23 Nisan'da koltuğunu öğrenci Ada'ya devretti; hayallerini paylaştı.

23.04.2025 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu 2. sınıf öğrencisi Ada Rabia Keskin'e bıraktı.

Rektör Aydın, 23 Nisan'da OMÜ Vakfı Koleji İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Keskin'e koltuğunu temsili olarak devretti.

Ada Rabia Keskin ise makamı devraldığından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Çocukların hayal dünyalarının üniversite gibi eğitim kurumlarına ilham verdiğini dile getiren Rektör Aydın, "Bu özel günde, geleceğin bilim insanları, sanatçıları, liderleri olan çocuklarımızla bir arada olmak bize umut veriyor. Ada'nın içten dilekleri, bizlere üniversite ortamlarının ne kadar kapsayıcı ve hayal kurdurucu olması gerektiğini bir kez daha hatırlattı." dedi.

Aydın, 23 Nisan'ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda çocukların sesine kulak verme ve onların hayallerine alan açma günü olduğunu da söyledi.

Minik rektör Ada Rabia ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tüm çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür etti.

Meraklı bir çocuk olduğunu ve yeni şeyler keşfetmenin kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Ada Rabia, "Sizlere birkaç hayalimden bahsetmek istiyorum. Üniversiteye büyük bir lunapark kurmak, bahçede arkadaşlarımla uçurtma uçurmak, süper kahraman kostümleriyle kampüse gelmek, her köşeye dondurma ve pamuk şeker makineleri yerleştirmek ve dev bir top havuzu açmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

OMÜ Vakfı Koleji öğrencilerinden 23 Nisan yürüyüşü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, OMÜ'de de çocukların başrolde olduğu etkinliklerle kutlandı.

Bu kapsamda OMÜ Vakfı Kolejinin ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde OMÜ çalışanlarının da katılımıyla kampüs içerisinde geleneksel 23 Nisan korteji oluşturdu.

OMÜ Vakfı Kolejinden başlayan yürüyüşe, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, akademisyenler, OMÜ Vakfı Koleji öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 23 Nisan, Etkinlik, Kültür, Rektör, Güncel, Eğitim, Yaşam, Aydın, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minik Rektörden Hayal Projeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa Franciscus’un cenaze töreni 26 Nisan’da yapılacak Papa Franciscus'un cenaze töreni 26 Nisan'da yapılacak
Stajyer itfaiyeci, sevgilisini ziyarete giderken hayatını kaybetti Stajyer itfaiyeci, sevgilisini ziyarete giderken hayatını kaybetti
Ethereum tahtını kaptırdı: İşte yeni lider Ethereum tahtını kaptırdı: İşte yeni lider
İŞKUR açıkladı İşte geleceğin meslekleri İŞKUR açıkladı! İşte geleceğin meslekleri
Tüm varlığını sanal kumarda kaybeden şahıs, veda mektubu bırakıp canına kıydı Tüm varlığını sanal kumarda kaybeden şahıs, veda mektubu bırakıp canına kıydı
Kerimcan Durmaz’ın ’Yasa dışı bahise teşvik’ davasında yeni karar Kerimcan Durmaz'ın 'Yasa dışı bahise teşvik' davasında yeni karar
Victor Osimhen, İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı Victor Osimhen, İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı
TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu
Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 5 yaralı Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
Abdullah Gül’ün acı günü Hulusi Akar ve Beşir Atalay’la saf tuttu Abdullah Gül'ün acı günü! Hulusi Akar ve Beşir Atalay'la saf tuttu

10:43 Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan’dan sert tepki Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan'dan sert tepki
10:19 Rekorların ardından gram altında sert düşüş Rekorların ardından gram altında sert düşüş
09:28 Anıtkabir’de 23 Nisan töreni Devlet erkanı Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı
09:10 İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay Skandalı mahalleye yayılan koku ortaya çıkardı İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! Skandalı mahalleye yayılan koku ortaya çıkardı
02:32 Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım Trump fikir değiştirdi Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
15:49 Ali Erbaş: 2 kiloluk kurban etini kurutup toz haline getiren milyonlarca insan var Ali Erbaş: 2 kiloluk kurban etini kurutup toz haline getiren milyonlarca insan var
15:48 Okan Karacan akıl hastanesinde yattığını itiraf etti Okan Karacan akıl hastanesinde yattığını itiraf etti
15:45 İşte Türkiye’de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
15:43 Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’dan 5 imza birden Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'dan 5 imza birden
15:34 Adalet Bakanı Tunç’tan “Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı“ iddiasına yalanlama Adalet Bakanı Tunç'tan "Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı" iddiasına yalanlama
15:26 Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılanan İlyas Salman hakkında karar Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılanan İlyas Salman hakkında karar
15:17 Düğün kabusa döndü: Damat, geline sarılan arkadaşına saldırdı Düğün kabusa döndü: Damat, geline sarılan arkadaşına saldırdı
15:13 Fenerbahçe’de Edin Dzeko için karar verildi Fenerbahçe'de Edin Dzeko için karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 11:52:44. #7.13#
SON DAKİKA: Minik Rektörden Hayal Projeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.