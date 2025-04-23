Minik Rektörden Hayal Projeleri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu 2. sınıf öğrencisi Ada Rabia Keskin'e bıraktı.

Rektör Aydın, 23 Nisan'da OMÜ Vakfı Koleji İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Keskin'e koltuğunu temsili olarak devretti.

Ada Rabia Keskin ise makamı devraldığından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Çocukların hayal dünyalarının üniversite gibi eğitim kurumlarına ilham verdiğini dile getiren Rektör Aydın, "Bu özel günde, geleceğin bilim insanları, sanatçıları, liderleri olan çocuklarımızla bir arada olmak bize umut veriyor. Ada'nın içten dilekleri, bizlere üniversite ortamlarının ne kadar kapsayıcı ve hayal kurdurucu olması gerektiğini bir kez daha hatırlattı." dedi.

Aydın, 23 Nisan'ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda çocukların sesine kulak verme ve onların hayallerine alan açma günü olduğunu da söyledi.

Minik rektör Ada Rabia ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tüm çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür etti.

Meraklı bir çocuk olduğunu ve yeni şeyler keşfetmenin kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Ada Rabia, "Sizlere birkaç hayalimden bahsetmek istiyorum. Üniversiteye büyük bir lunapark kurmak, bahçede arkadaşlarımla uçurtma uçurmak, süper kahraman kostümleriyle kampüse gelmek, her köşeye dondurma ve pamuk şeker makineleri yerleştirmek ve dev bir top havuzu açmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

OMÜ Vakfı Koleji öğrencilerinden 23 Nisan yürüyüşü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, OMÜ'de de çocukların başrolde olduğu etkinliklerle kutlandı.

Bu kapsamda OMÜ Vakfı Kolejinin ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde OMÜ çalışanlarının da katılımıyla kampüs içerisinde geleneksel 23 Nisan korteji oluşturdu.

OMÜ Vakfı Kolejinden başlayan yürüyüşe, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, akademisyenler, OMÜ Vakfı Koleji öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı.