Miras İçin Aile İçin Cinayet

İzmir'de miras için annesi, babası ve ağabeyini silahla öldürdüğü gerekçesiyle üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen kişinin, tabancadaki parmak izini olaydan önce eczaneden aldığı makyaj pamuğuyla sildiği tespit edildi.

Torbalı ilçesi Muratbey Mahallesi'nde yaşayan Şadi (68) ve Hatice (55) Avcı çifti ile 34 yaşındaki çocukları Mehmet Avcı, 24 Ekim 2025'te evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. İlk başta Mehmet Avcı'nın, anne ve babasını öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceği değerlendirildi.

Olayda kullanılan tabancanın Mehmet Avcı'nın cesedinin yanında bulunması, polisleri şüphelendirdi. Tabancanın bir başkası tarafından maktul Mehmet Avcı'nın yanına bırakılmış olabileceğini göz önünde bulunduran polis, olayda dördüncü bir kişinin izini sürmeye başladı.

Tabanca, şarjör ve fişekler üzerinde yapılan kriminal incelemede maktul Mehmet Avcı'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı. Bu durum ise Mehmet Avcı'nın intihar ettiği varsayımı üzerinde soru işaretleri uyandırdı.

Bu arada ailenin son ferdi Mert Avcı'nın (32) olay günü ailesine ulaşamadığı gerekçesiyle yakınlarını olayın yaşandığı eve sevk etmesi polisin dikkatini çekti ve gözler bu kişinin üzerine çevrildi. Ev ve silahtaki kriminal incelemelerde Mert Avcı'ya ait herhangi bir ize rastlanılmaması cinayetin profesyonelce işlenmiş olabileceği ihtimalini kuvvetlendirdi.

Bölgedeki güvenlik kamerasını inceleyen polis, Mert Avcı'nın İzmir'den Torbalı'ya gelerek çeşitli iş yerlerinden pamuk, kolonya ve eldiven temin ettiğini belirledi.

Dijital materyaldeki incelemede zanlının cep telefonundaki internet geçmişinde tabanca sesinin desibel seviyeleri gibi aramaların bulunduğu ve cinayeti önceden planladığı belirlendi.

Şüphelinin önce annesini tabancayla öldürdüğü, ardından babasını eve çağırarak başka bir odada vurduğu, son olarak eve gelen ağabeyini de salonda öldürdüğü tespit edildi. Gözaltına alınan ve ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Mert Avcı, tutuklandı.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanan Avcı hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede, Avcı'nın ailesinin mallarına tek başına mirasçı olabilmek için annesi, babası ve ağabeyini öldürmeyi planladığı, cinayetleri ağabeyinin işlemiş gibi gösterdiği ve ardından intihar izlenimi verdiği kaydedildi.

Tetik tertibatında lif kalıntısına rastlandı

Şüphelinin, olaydan önce tuhafiyeciye giderek parmak izini kapatacak şekilde siyah kışlık eldiven aldığı belirtilen iddianamede, eczaneden de normallerinden daha büyük ebatta makyaj pamuğu satın aldığı ifade edildi.

İddianamede, Mehmet Avcı'nın intihar ettiği varsayımında tabanca üzerinde kendisine ait vücut izlerinin bulunması gerektiği ancak şüphelinin daha önce satın aldığı makyaj pamuğuyla tabanca üzerindeki izleri sildiğinin değerlendirildiği kaydedildi. Ayrıca incelemelerde tabancanın tetik tertibatı üzerinde beyaz lif kalıntısına rastlandığı kaydedilen iddianamede, zanlının olay yerine gittiği ve ayrıldığı zaman aralığında farklı kıyafetler giydiği, bu değerlendirmeler çerçevesinde şüphelinin "kasten öldürme" eylemlerini önceden tasarladığı sonucuna varıldığı kaydedildi.

Mert Avcı'nın olaydan kısa süre sonra ailesine ulaşamadığını söyleyerek aradığı kişilerin olay yerine gitmesini sağladığı kaydedilen iddianamede, yanında bulunan kayınbiraderine de "Ben araç kullanıyorum, ağabeyime mesaj at" şeklinde mesaj gönderdiği, zanlının bu şekilde olayı ihbar eden kişi olarak şüpheleri üzerine çekmemeyi amaçladığı vurgulandı.

Torbalı Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede, şüpheli hakkında annesine, babasına ve ağabeyine karşı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan üç kez ağırlaştırılmış müebbet ile "6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.