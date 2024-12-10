Miras Tartışmasında Silahlı Saldırı: İki Kişi Yaralandı

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SAMSUN'da miras tartışmasında eşinin Almanya'dan ziyarete gelen yeğenleri F.Ç. (39) ile S.A.Ç.'yi (37) tabancayla bacaklarından yaralayan M.İ. (49), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi Çimenli Caddesi'ndeki 5 katlı binanın bahçesinde meydana geldi. Almanya'dan akrabalarını ziyarete gelen F.Ç. ve S.A.Ç. kardeşler, halalarının evine gitti. Burada kardeşlerle halalarının eşi M.İ. arasında miras nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü, M.İ., tabancayla F.Ç.'yi sağ bacağından, S.A.Ç.'yi ise hem sağ hem de sol bacağından vurdu. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Şüpheli, olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, ekip aracına bindirilen M.İ.'ye tarafların akrabaları tepki gösterdi.

EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI

M.İ.'nin evi ve binanın çatısı, şüphe üzerine arandı. Aramalarda 1 el bombası, 3 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 7 tüfek, 965 fişek, 380 kartuş, 10 bıçak ve 1 muşta ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.