Mirziyoyev'den Taziye Mesajı

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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan'da düşen Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziye mesajı gönderdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden, Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında AZAL şirketine ait yolcu uçağının düştüğü kazaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre Mirziyoyev mesajında, kazada hayatını kaybedenler için Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e başsağlığı dileğinde bulundu, yaralananlara acil şifalar diledi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan'ın başkenti Grozni'ye uçan Azerbaycan Havayolu'na (AZAL) ait yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında yerel saatle 11.00 sularında düşmüştü.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'nın ilk bilgilerine göre, uçakta Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya vatandaşları olan 5 mürettebat ve 62 yolcu bulunuyordu.

Kazakistan Sağlık Bakanlığı, uçaktaki 29 kişinin kurtulduğu ve hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Kazakistan emniyet güçleri olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.