Mirziyoyev Özbek alfabesini 28 harfle Türk dünyasına uyumlu kılan kanunu imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mirziyoyev Özbek alfabesini 28 harfle Türk dünyasına uyumlu kılan kanunu imzaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Latin alfabesine dayalı Özbek alfabesinin Türk dünyası alfabeleriyle uyumunu artırmayı amaçlayan kanunu imzaladı. Yeni alfabe 28 harf ve bir kesme işaretinden oluşacak; o', g', sh ve ch yerine ö, ğ, ş ve ç kullanılacak.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Latin alfabesine dayalı Özbek alfabesinin Türk dünyasında kullanılan alfabelerle uyumunun artırılmasını öngören kanunu imzaladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva, "21 Ekim Özbek Dili Bayramı" dolayısıyla Mirziyoyev'in yeni Özbek alfabesine ilişkin kanunu imzaladığını duyurdu.

Mirziyoyeva, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, alfabenin iyileştirilmesine yönelik düzenlemenin yıllardır tartışmalara neden olan ve bir türlü sonuca bağlanamayan bir konu olduğunu belirtti.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Mirziyoyeva, "Nihayet, uzun yıllardır süregelen tarihi bir hata düzeltildi. Bugün Cumhurbaşkanımız, Latin alfabesine dayalı Özbek alfabesinin iyileştirilmesine ilişkin kanunu imzaladı. Elbette değişimler kolay olmayacaktır; bazı kişilerde itirazlara veya endişelere yol açması da doğaldır. Ancak inanın, yazı sistemimizdeki zorlukları ortadan kaldırmak ve dilimizin dijital dünyadaki konumunu güçlendirmek için başka bir yol yoktu." ifadelerini kullandı.

Düzenleme kapsamında mevcut belgelerin, ulusal para biriminin ve menkul kıymetlerin geçerliliğini koruyacağını, ders kitapları, tabelalar ve yönlendirme levhalarının ise kullanım ömürleri sona erdikçe aşamalı olarak yenileneceğini bildiren Mirziyoyeva, böylece değişikliklerin getireceği maliyetlerin en düşük seviyede tutulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Yeni alfabe 28 harften oluşacak

Özbekistan Senatosu, 10 Eylül'de düzenlenen 19. Genel Kurul Toplantısı'nda, 7 Temmuz'da Yasama Meclisinde kabul edilerek Senatoya gönderilen kanun tasarısını onaylamıştı.

Kanuna göre, mevcut Özbek alfabesindeki 26 harf ve 3 harf birleşiminin yerine 28 harf ve bir kesme işaretinden oluşan yeni alfabe kullanılacak.

Düzenlemeyle mevcut Latin alfabesinde "o'", "g'", "sh" ve "ch" şeklinde yazılan harf ve harf birleşimleri sırasıyla "ö", "ğ", "ş" ve "ç" olarak değiştirilecek. Ayrıca "ng" harf birleşimi alfabe kapsamından çıkarılacak.

Yeni düzenlemeyle Özbek alfabesinin, Türkiye başta olmak üzere Latin alfabesini kullanan Türk dünyasındaki alfabelerle benzerliğinin artırılması amaçlanıyor.

Özbekistan'ın Latin alfabesine geçiş süreci

Sovyetler Birliği döneminde 1929-1940 yıllarında Latin alfabesini, 1940'tan itibaren ise Kiril alfabesini kullanan Özbekistan'da, bağımsızlığın ardından 2 Eylül 1993'te Latin alfabesine geçişe ilişkin kanun kabul edildi.

1993'te kabul edilen alfabe, 1995'te yapılan değişiklikle yeniden düzenlendi. Bu kapsamda "ş", "ç", "ö" ve "ğ" harflerinin yerine "sh", "ch", "o'" ve "g'" harf birleşimleri kullanılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in 2021'de imzaladığı kararla, ülkede Latin alfabesine tamamen geçiş hedefi doğrultusunda çalışmalar hızlandırıldı. Bu süreçte Özbek alfabesinin Türk dünyasında kullanılan alfabelerle uyumlu hale getirilmesi de gündeme geldi.

Yeni alfabeye ilişkin düzenlemenin Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmasıyla, Özbekistan'ın Latin alfabesini geliştirme ve Türk dünyasıyla yazı sistemi bakımından yakınlaşma sürecinde yeni bir aşamaya geçilmiş oldu.???????

Kaynak: AA
ÖzbekistanPolitikaAlphabetGüncelKültürDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Türkiye-Libya anlaşması onaylandı, Yunan emekli koramiralden tepki: “Bu kaderi hak ediyoruz“ Türkiye-Libya anlaşması onaylandı, Yunan emekli koramiralden tepki: "Bu kaderi hak ediyoruz"
Azerbaycan’a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev’e ilk tepki geldi Azerbaycan'a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi
Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan yeni açıklama Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan yeni açıklama
Bakan Yusuf Tekin, kızının 18 Kasım’daki nikahı için Kılıçdaroğlu’ndan söz aldı Bakan Yusuf Tekin, kızının 18 Kasım'daki nikahı için Kılıçdaroğlu'ndan söz aldı
22:08
’’Osimhen’le aramızda savaş olacak’’ demişti 90 dakika boyunca kabusu yaşadı
''Osimhen'le aramızda savaş olacak'' demişti! 90 dakika boyunca kabusu yaşadı
21:55
Galatasaray’da gecenin kahramanı Batrakov
Galatasaray'da gecenin kahramanı Batrakov
21:34
Galatasaray Lille deplasmanında 4-2 kazandı, Şampiyonlar Ligi’nde ilk 3 puanı aldı
Galatasaray Lille deplasmanında 4-2 kazandı, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 puanı aldı
21:09
Sergen Yalçın A Milli Takım’dan çuvalla para alacak İşte konuşulan maaşı
Sergen Yalçın A Milli Takım'dan çuvalla para alacak! İşte konuşulan maaşı
20:51
Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Miçotakis’e yaptığı teklifi ilk kez açıkladı
Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'e yaptığı teklifi ilk kez açıkladı
20:43
Site sakinlerini korkutan dev yaban domuzu, Amasya’da binanın içinde polisçe vuruldu
Site sakinlerini korkutan dev yaban domuzu, Amasya'da binanın içinde polisçe vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 22:17:34. #.0.3#
SON DAKİKA: Mirziyoyev Özbek alfabesini 28 harfle Türk dünyasına uyumlu kılan kanunu imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei