MİSA'ya Haci Türkan başkan oldu

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Malatya Uluslararası Misafir Öğrenci Derneğinin (MİSA) başkanlığına Haci Türkan getirildi.

Derneğin genel kurulu Memur-Sen Malatya İl Başkanlığının salonunda toplandı.

Derneğin yeni yönetim kurulu, Haci Türkan başkanlığında oluşturuldu.

Haci Türkan, yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden derneklerinin de etkilendiğini ve binalarının yıkıldığını söyledi.

Türkan, dernek olarak Malatya'nın misafirperverliğini yurt dışından gelen tüm öğrencilere en güzel şekilde yaşatmanın gayretinde olacaklarını kaydederek, "Bir dernek merkezine kavuşana kadar irtibat noktası olarak kullanmak üzere AFAD İl Müdürlüğünden konteyner talebinde bulunduk. Derneğimizin üst çatısı olan Uluslararası Dernekler Federasyonunun destekleriyle de inşallah şehrimizde güzel etkinliklere imza atabileceğimize inanıyoruz." dedi.