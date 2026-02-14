Mısır, Arap Bakanlarla Gazze ve Sudan'ı Görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ile Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri ve Washington'da yapılması planlanan "Barış Kurulu" toplantısının hazırlıklarını görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Abdulati, Suudi ve BAE'li mevkidaşlarıyla ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Washington'da düzenlenecek "Barış Kurulu" toplantısına yönelik hazırlıklar, Gazze'de ateşkesin pekiştirilmesi ile bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanması için Arap ve İslam ülkeleri arasındaki koordinasyonun önemi ele alındı.

Abdulati, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, ikili işbirliğini geliştirme konusundaki karşılıklı taahhütlerini teyit etti.

Bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, gerilimin azaltılması, sükunetin sağlanması için çabaların artırılması ve krizlerde siyasi ve diplomatik çözümlerin önceliklendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Gazze Şeridi'ndeki durumun da ele alındığı temaslarda, ABD Başkanı Donald Trump tarafından ortaya konulan planın ikinci aşamasının uygulanması, Gazze Şeridi Yönetimi Ulusal Komitesi'ne destek verilmesi ve ateşkesi izlemek üzere uluslararası bir istikrar gücünün konuşlandırılmasının hızlandırılması konuları gündeme geldi.

Sudan'daki gelişmeler

Sudan'daki gelişmelere ilişkin olarak da Mısır ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları, kapsamlı ateşkese zemin hazırlamak amacıyla öncelikle insani ateşkes sağlanması yönündeki çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti.

Taraflar, Sudan'ın birliği, toprak bütünlüğü ve ulusal kurumlarının korunmasının önemini vurguladı.

BAE Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşmede ise iki ülke arasındaki işbirliğinin çeşitli alanlarda güçlendirilmesi yönündeki irade teyit edildi.

Gazze bağlamında iki bakan, "Filistin topraklarının birliğinin korunması, insani yardımların kesintisiz sürdürülmesi, erken iyileşme ve yeniden yapılanma sürecinin başlatılması"nın önemine dikkati çekti.

Ayrıca bölgesel gelişmeler değerlendirilerek, gerilimin tırmanmasının önlenmesi, tansiyonun düşürülmesine yönelik girişimlerin desteklenmesi ve siyasi-diplomatik çözümler için uygun zeminin oluşturulması gerektiği vurgulandı.