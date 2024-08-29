Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze'deki ateşkes anlaşmasına destek verdi

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılması için arabulucuların çabalarına olumlu yanıt verilmesinin önemini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştü.

Orta Doğu bölgesindeki durumla ilgili gelişmelerin ele alındığı görüşmede, bölgede çatışmaların yayılmasının önlenmesi ve Gazze Şeridi'nde neredeyse bir yıla yaklaşan savaşın sona erdirilmesi için mümkün olan her türlü çabanın gösterilmesinin önemi üzerinde mutabakata varıldı.

İki lider ayrıca, bölgede barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesine yönelik çabalar konusunda istişare ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda fikir birliğine vardı.

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Sisi, ateşkes anlaşması ve esir takasını sağlayacak siyasi iradenin mevcudiyetini sağlamak ve arabulucuların çabalarına olumlu yanıt vermek için uluslararası toplumun kararlı ve etkili bir rol oynamasının önemini vurguladı.

Sisi ayrıca, bölgede sürdürülebilir istikrarın sağlanması için, ilgili uluslararası meşruiyet kararlarına uygun olarak iki devletli çözüm temelinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören kapsamlı bir siyasi sürecin gerektiğini de dile getirdi.

Kahire'de düzenlenmesi beklenen müzakereler

İsrail ile Hamas arasında esir takası için dolaylı müzakerelerin son turunun yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de ABD, Katar ve ev sahibi ülkelerin yetkilerinin katılımıyla gerçekleşmesi bekleniyor.

İsrail'in, anlaşmaya eklediği maddelerin ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı "Philadelphi Koridoru'nda" kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu aktarılıyor. Hamas'ın ABD'nin sunduğu taslağa, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eklediği şartları kabul etmediği belirtilmişti.

Öte yandan, İsrail, müzakerelere varan süreçte Gazze Şeridi'ndeki şiddetini sürdürüyor. İsrail ordusu, daha önceden güvenli bölge diye Filistinli sivilleri göçe zorladığı alanlara yeniden zorla tahliye emirleri gönderirken yeni saldırılar başlatacağını duyuruyor.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun bölgedeki "güvenli insani" alanları 230 kilometrekareden 35 kilometrekareye düşürdüğünü, bunun da toplam alanın yalnızca yüzde 9,5'ine denk geldiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk can kaybı 40 bini aşarken, insanlık felaketi gün geçtikçe daha da derinleşiyor.