Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze'deki ateşkes için uluslararası çabaların yoğunlaştırılmasını istedi - Son Dakika
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze'deki ateşkes için uluslararası çabaların yoğunlaştırılmasını istedi

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze\'deki ateşkes için uluslararası çabaların yoğunlaştırılmasını istedi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti. Sisi, Çekya Cumhurbaşkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde, Mısır ve Çekya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze Şeridi ile Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de ele aldı. Sisi, uluslararası ve bölgesel krizlerin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, Gazze Şeridi'nde yaşanan insani felaket için acil insani yardımların ulaştırılmasını çağırdı.

16.07.2024 17:47
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede Mısır ve Çekya arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı aktarılan açıklamada, Sisi ve Pavel'in ayrıca Gazze Şeridi ile Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeleri konuştukları ifade edildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Sisi, uluslararası ve bölgesel krizlerin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Gazze Şeridi'nde ateşkes için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurgulayan Sisi, insani felaketi yaşayan Filistin halkı için Gazze Şeridi'ne acil insani yardımların ulaştırılması çağrısı da yaptı.

İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakere süreci

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

Biden, bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze'deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.

Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: AA

Ukrayna, Gazze, Mısır, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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