Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye ile 15 milyar dolarlık ticaret hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyor - Son Dakika
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye ile 15 milyar dolarlık ticaret hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyor

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye ile 15 milyar dolarlık ticaret hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyor

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye ile olan ticaret hacmini artırmak için 15 milyar dolarlık bir hedef belirlediklerini açıkladı. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ekonomik işbirliğinin artırılması amacıyla çalışmalar yapılacak.

14.02.2024 17:51
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: "Yakın zaman içerisinde (Türkiye ile) 15 milyar dolarlık ticaret hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz"

Kaynak: AA

Türkiye, Mısır, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye ile 15 milyar dolarlık ticaret hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye ile 15 milyar dolarlık ticaret hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyor - Son Dakika
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