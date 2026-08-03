Mısır’da 5.6 Büyüklüğünde Deprem
Şarm el-Şeyh'te 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi, Kahire'de de hissedildi.
KAHİRE, 3 Ağustos (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir sokak, 3 Ağustos 2026.
Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinin kuzeydoğusu, pazartesi sabahı erken saatlerde 5,6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Sarsıntıların, başkent Kahire'de de hissedildiği bildirildi. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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