Mısır'da Altın Madeni Göçüğü: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Mısır'da Altın Madeni Göçüğü: 1 Ölü, 5 Yaralı

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Sukkeri Altın Madeni'nde göçük sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı. İnceleme başlatıldı.

Mısır'ın Doğu Çölü bölgesinde bulunan Sukkeri Altın Madeni'nde göçük meydana gelmesi sonucu 1 işçinin hayatını kaybettiği, 5 işçinin yaralandığı bildirildi.

Mısır Petrol ve Madencilik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sukkeri Altın Madeni Şirketinden, maden ocağındaki galerilerden birinde kaya düştüğüne dair ihbar alındığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre Abdurrahman Nebil Mahmud adlı işçinin öldüğü, 5 işçinin ise yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu ve tedavi edilmek üzere Mersa Alem Kent Hastanesine kaldırıldıkları ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol ve Madencilik Bakanı Kerim Bedevi, hayatını kaybeden işçinin ailesine başsağlığı dileyerek aileye her türlü desteğin sağlanması ve yaralıların tedavi süreçlerinin yakından takip edilmesi talimatını verdiğini aktardı.

Kazanın nedenlerinin araştırılması, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin incelenmesi ve benzer olayların tekrarlanmaması için Maden ve Madencilik Sanayisi Kurumuna bir inceleme komitesi kurulması talimatı verildiği belirtilen açıklamada, gerekli prosedürler tamamlanana ve güvenlik şartları sağlanana kadar yer altındaki çalışma alanında faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır'da Altın Madeni Göçüğü: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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