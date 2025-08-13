Mısır'dan Gazze İçin Yeni Ateşkes Çabası - Son Dakika
Mısır'dan Gazze İçin Yeni Ateşkes Çabası

13.08.2025 03:27
Mısır, Katar ve ABD ile Gazze'de 60 günlük ateşkes önerisi için yoğun müzakereler yürütüyor.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati, ülkesinin Katar ve ABD ile birlikte, Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkes önerisine geri dönülmesi için yoğun çaba gösterdiğini belirtti.

Abdülati, Kahire'de düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Mısır, şu anda Katarlılar ve Amerikalılarla tam işbirliği içinde büyük bir çaba yürütüyor." dedi.

Asıl hedefin daha önce yapılan öneriye dönmek olduğuna dikkati çeken Abdülati, "Asıl hedef, orijinal öneriye dönmek: 60 günlük ateşkes, bazı rehineler ile Filistinli tutukluların serbest bırakılması ve Gazze'ye engelsiz, koşulsuz insani ve tıbbi yardım girişinin sağlanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Abdülati, Hamas ile İsrail arasında 24 Temmuz'da Doha'da yapılan ancak sonuçsuz kalan son dolaylı müzakere turunda gündeme gelen bu öneriye ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Hamas heyeti Kahire'de

Hamas yöneticisi Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyetin müzakerelere ilişkin görüşmeler gerçekleştirmek üzere bugün Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği bildirilmişti.

Mısır basını, Hamas heyetinin Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkese varılabilmesi için Kahire'nin yürüttüğü çabalar kapsamında ülkeye geldiğini iddia etmişti.

Hamas, birçok kez İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarını sona erdirmesi ve bölgeden çekilmesi ile Filistinli mahkumların serbest bırakılması karşılığında esirleri "tek seferde" serbest bırakmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinli grupların silahsızlandırılmasını da içeren yeni şartlar öne sürerek bu öneriden kaçınıyor.

Müzakere sürecinde yaşanan tıkanıklık

Hamas, 24 Temmuz'da İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığı ve değerlendirildiği belirtilmişti.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.

Kaynak: AA

