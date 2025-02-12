Mısır'dan Gazze için Yeniden İmar Vizyonu - Son Dakika
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Mısır'dan Gazze için Yeniden İmar Vizyonu

Mısır, Filistin'in topraklarında kalmasını garanti eden Gazze'nin yeniden imarı için vizyon sunacak.

12.02.2025 10:50
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Mısır, Gazze'nin yeniden imarına ilişkin Filistin halkının kendi toprağında kalmasını garanti altına alacak bir vizyon sunmayı planladığını duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgede adil ve kapsamlı bir barış için Başkan Donald Trump liderliğindeki ABD yönetimiyle işbirliği arzusu vurgulandı.

Bu bağlamda, "Filistin halkının meşru ve yasal hakları doğrultusunda kendi topraklarında varlığını sürdürebilmesini sağlayacak şekilde Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için kapsamlı bir vizyon ortaya koymanın amaçlandığı" kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Filistin meselesinin çözümüne yönelik her türlü vizyon, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini sona erdirerek çatışmanın nedenlerini ve köklerini kontrol altına alma ve bunlarla başa çıkma arayışına paralel olarak bölgedeki barış kazanımlarını tehlikeye atmaktan kaçınmayı dikkate almalıdır."

Ayrıca bölge halkları arasında ortak yaşam ve istikrar için tek yol olarak iki devletli çözümün uygulanması gerektiği vurgulandı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, dün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile görüşmesinde ilk defa konuya ilişkin bir "Mısır planı" olduğunu açıklamış ancak söz konusu plana dair ayrıntılı vermemişti.

Kaynak: AA

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