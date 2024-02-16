Mısır\'dan Gazze\'ye Yardım Maratonu Düzenlendi

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Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen "Mısır'dan Gazze'ye Yardım Maratonu"nda toplanan bağışlar ile alınan 50 tır dolusu insani yardım, İsrail işgali ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne gönderilmek üzere yola çıktı.

Mısır Sosyal Dayanışma Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistin halkıyla dayanışma için düzenlenen yardım maratonuna ilişkin bilgi verildi.

Kahire'nin güneyindeki Vadi Decle Doğa Koruma Alanında düzenlenen ve Mısır Sosyal Dayanışma Bakanı Nevin el-Kabbac'ın startını verdiği maratona 10 bin koşucunun katıldığı belirtildi.

Ayrıca çok sayıda bakan, milletvekili ve devlet adamının da hazır bulunduğu maraton kapsamında düzenlenen etkinliklerde katılımcılar Gazze için bağışta bulundu.

Toplanan bağışlarla alınan insani yardım ve gıdanın yüklendiği 50 tırın, etkinlik alanından Mısır sınırındaki Gazze Şeridi'ne doğru yola çıktığı kaydedildi.

Bakan Kabbac, etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkesinin Filistin halkına desteğine vurgu yaparak, "Yardım maratonu, Mısır halkının Gazze Şeridi'ndeki kardeşlerine destek mesajıdır." dedi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 775 Filistinli öldürüldü, 68 bin 552 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 235'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 572 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 395 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 205 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 41 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.