Mısır'dan İsrail'e Sert Kınama

Mısır, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyini ikiye ayıran Litani Nehri üzerindeki köprüleri bombalamasını kınayarak, herhangi bir kara işgalinin sonuçlarına karşı uyarıda bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını tırmandırdığı ve köprüler dahil hayati öneme sahip sivil tesisler ile altyapıyı sistematik şekilde hedef aldığı ifade edildi.

Söz konusu saldırıların kınandığı açıklamada, herhangi bir kara işgalinin sonuçlarına karşı uyarıda bulunuldu.

Bu saldırıların Lübnan'ın egemenliğini, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı ciddi şekilde ihlal ettiği vurgulandı.

Lübnan'daki altyapının kasıtlı olarak tahrip edilmesinin, yaklaşık 1 milyon insanın yerinden edilmesine yol açtığı ve bunun İsrail'in uyguladığı açık bir "toplu cezalandırma politikası" olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) başta olmak üzere uluslararası topluma "İsrail'in cezasız kalan uygulamalarının durdurulması, güvenlik ve insani durumun daha da kötüleşmesinin önlenmesi ve Lübnan'ın istikrarsızlığa sürüklenmesinin engellenmesi için acilen harekete geçme" çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, son birkaç gündür Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki köprüleri bombalıyor. Bu saldırılarla nehrin iki yakası arasındaki bağlantının koparıldığı belirtiliyor.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun orduya Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki köprülerin bombalanması talimatı verdiğini açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1029 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 786 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.