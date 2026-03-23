Mısır'dan İsrail'e Şiddetli Kınama
23.03.2026 12:58
Mısır, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına uluslararası hukuka aykırı dedi.

KAHİRE, 22 Mart (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik son saldırılarını şiddetle kınayarak, yaşananları "tehlikeli bir tırmanış" ve "uluslararası insani hukukun açık bir ihlali" olarak nitelendirdi.

Bakanlık pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin koruması altında gerçekleştirilen saldırıların Filistinli sivilleri terörize etmeyi amaçladığı belirtildi. Yerleşimci şiddetinin tırmanmasından duyulan derin endişeyi dile getiren bakanlık, bu eylemlerin mevcut statükoyu değiştirmeyi ve sahada "oldu bitti" politikası dayatmayı hedefleyen sistematik bir planın yansıması olduğu uyarısında bulundu.

Açıklamada, bu tür uygulamaların uluslararası meşruiyet kararlarını, özellikle BM Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararını ihlal ettiği ve işgal ile yerleşim faaliyetlerinin yasadışılığına ilişkin Uluslararası Adalet Divanı'nın danışma görüşüyle çeliştiği ifade edildi.

Uluslararası toplumu ihlalleri durdurmaya, Filistinli sivillerin korunmasını sağlamaya ve sorumluları hesap vermeye çağıran bakanlık, Filistin meselesine adil ve kapsamlı bir çözümün önünü açmak için gerginliğin azaltılması çağrısında da bulundu.

Kaynak: Xinhua

Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Mısır, Son Dakika

